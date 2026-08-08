Premier League 2026-2027: equipos, cuándo comienza y dónde ver por TV y streaming online

En Inglaterra está todo listo para el inicio de la nueva temporada de la Premier League, donde vuelve a haber presencia chilena.

Se viene una nueva temporada en la Premier League, la mejor liga del mundo, donde Inglaterra se viste de gala para ver jugar a los 20 equipos que animarán la campaña 2026-2027, donde el Arsenal defiende el título de campeón.

Los Gunners deberán cuidarse de los otros contendientes a la corona, como lo son el Manchester City de Enzo Maresca, el Chelsea de Xabi Alonso, el siempre complicado Liverpool o el legendario Manchester United.

Para esta temporada tendremos la presencia de un chileno, pues el volante nacional Marcelino Núñez ascendió con el Ipswich Town y se mantiene en el plantel del equipo que terminó segundo en el Championship 2025-2026.

Los otros ascendidos son el Coventry City de Frank Lampard y el Hull City. Mientras que los elencos que perdieron la categoría NO estarán esta temporada en la Premier League, son: Wolverhampton, Burnley y West Ham United.

Marcelino Núñez dirá presente en esta Premier League con Ipswich Town. (Foto: Instagram)

¿Qué equipos jugarán la Premier League 2026-2027?

Los 20 clubes participantes son:

Arsenal

Aston Villa

Bournemouth

Brentford

Brighton & Hove Albion

Chelsea

Coventry City

Crystal Palace

Everton

Fulham

Hull City

Ipswich Town

Leeds United

Liverpool

Manchester City

Manchester United

Newcastle United

Nottingham Forest

Sunderland

Tottenham Hotspur

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¿Cuándo comienza la Premier League 2026-2027?

La nueva temporada de la Premier League comienza el viernes 21 de agosto, con el partido entre el campeón defensor, Arsenal, y el recién ascendido Coventry City, que se coronó en el último Championship. La temporada 2026-2027 se extenderá hasta el 30 de mayo del próximo año.

¿Dónde ver EN VIVO la Premier League 2026-2027?

Los principales encuentros de la Premier League podrán verse en toda Latinoamérica por televisión a través de las señales de ESPN.

Además, los fanáticos de la liga inglesa podrán seguir todos los partidos de la temporada EN VIVO por medio de la plataforma de streaming Disney+ contratando el plan premium.

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En síntesis