Joaquín Larrivey aprueba a esta incorporación de U. de Chile: “Está muy entusiasmado”

El delantero abordó el ingreso de Valentín Montillo (hijo de Walter) a las categorías inferiores de Universidad de Chile.

Universidad de Chile no solo tiene novedades en el mercado de fichajes del plantel adulto. El conjunto estudiantil sumó una incorporación a sus series menores, la que fue alabada por Joaquín Larrivey.

En conversación con LUN, el delantero de 41 años abordó el ingreso de Valentín Montillo a las categorías inferiores del cuadro azul. Le puso el visto bueno al hijo de Walter, su gran amigo.

Además de confirmar la emoción del ariete de 18 años, describió sus cualidades. Según explicó, tiene un juego diferente al de su padre, que brilló en el elenco universitario en su etapa de futbolista.

“Walter me contó que lo hace recordar mucho a él, pero que tiene más dinámica. Está más adaptado al fútbol de hoy, que te pide ida y vuelta todo el rato para llegar tanto al ataque como a la defensa”, lanzó.

Sobre la misma línea, agregó: “Vale está muy entusiasmado con esta oportunidad. Él estaba jugando en España y siempre tuvo la ilusión de poder jugar acá en la U y en Chile (…) Él se siente chileno”.

Valentín Montillo se incorpora a Universidad de Chile. (Foto: Instagram)

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Universidad de Chile suma a Valentín Montillo

Finalmente, Joaquín Larrivey desclasificó su relación con la familia Montillo, especialmente con el primogénito de Walter. Será parte del equipo sub-18 de la escuadra laica.

“Su ilusión es poder, sobre todo, llegar a jugar en el fútbol profesional. Hace poquito estuve con él en su casa y hablamos mucho. Es una gran persona, un chico con una grandísima educación”, cerró.