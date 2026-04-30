El mediocampista chileno Marcelino Núñez vive uno de los mejores momentos de su carrera en el Ipswich Town, donde ha sido pieza clave en la campaña que tiene a su equipo peleando el ascenso directo a la Premier League.

A falta de una fecha para el cierre de la EFL Championship, el cuadro del chileno depende de sí mismo para dar el salto a la máxima categoría del fútbol inglés.

Sin embargo, incluso si ese objetivo no se concreta, el futuro del ex Universidad Católica igualmente podría estar en la élite.

Frank Lampard lo quiere: la otra puerta a la Premier

Según reportes desde Inglaterra, el Coventry City, que ya aseguró su ascenso, tiene en carpeta a Núñez como uno de sus principales objetivos para reforzar el mediocampo de cara a la próxima temporada.

El interés no es menor: el propio Frank Lampard, leyenda del fútbol inglés, habría solicitado expresamente su fichaje, convencido de que el chileno puede dar el salto competitivo en la Premier.

Marcelino Núñez podría cambiar de club e ir a jugar a la Premier League (Photo by Stephen Pond/Getty Images)

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Eso sí, la operación no sería sencilla. Núñez tiene contrato vigente con Ipswich hasta 2029 y llegó al club hace apenas un año por cerca de 14 millones de dólares. Por lo mismo, la dirigencia pediría al menos 20 millones de libras (unos 26 millones de dólares) para dejarlo partir.

Con ese escenario, el volante de La Roja podría vivir un mercado de fichajes clave en su carrera: ya sea logrando el ascenso con Ipswich o dando el salto mediante un traspaso millonario, todo apunta a que su próximo destino podría estar en la Premier League.

DATOS CLAVE

Marcelino Núñez es figura en Ipswich Town, equipo que compite por ascender a Premier League.

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Frank Lampard, entrenador de Coventry City, pidió expresamente el fichaje del mediocampista chileno.