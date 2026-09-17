Darío Osorio en Europa League: cuándo y dónde ver Crystal Palace vs. Lech Poznań en Chile

El equipo del seleccionado chileno saltará a la cancha para debutar en la fase de liga. La joya de Hijuelas espera ser citada.

Crystal Palace vuelve a la acción y por ello hay una nueva ilusión para Darío Osorio. Luego de quedar fuera del último partido de su club, el atacante de 22 años quiere decir presente en la convocatoria.

¿Contra quién será? El elenco londinense tiene su estreno en la Europa League contra Lech Poznań (Polonia). Un complejo desafío para comenzar a soñar con el éxito continental.

En el caso del conjunto dirigido por Pierre Sage, arriba a este enfrentamiento tras caer 3-2 contra Ipswich Town en la Premier League. En tal compromiso, el seleccionado chileno no fue citado.

Por su parte, Lech Poznań tampoco la pasa bien. Antes de este encuentro, fue derrotado 1-0 por Górnik en la octava fecha de la Ekstraklasa: marcha en la tercera posición de la categoría de honor con 16 unidades.

Darío Osorio espera una oportunidad en la Europa League. (Foto: Crystal Palace)

¿Cuándo juega el Crystal Palace de Darío Osorio?

Tal compromiso mencionado, válido por la fase de liga, está pactado para este jueves 17 de septiembre. Se disputará desde las 16:00 horas de Chile en el Selhurst Park, ubicado en Londres.

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¿Dónde ver Crystal Palace vs. Lech Poznań por Europa League?

Tal duelo entre ingleses y polacos será transmitido online en territorio chileno a través de Disney+ en su plan Premium.