Presidente del FC Midtjylland avisa sobre la venta de Darío Osorio: “Hemos rechazado…”

Claus Steinlein ratificó que ha tenido propuestas sobre la mesa por el formado en Universidad de Chile. Sin embargo, las descartó.

El futuro de Darío Osorio sumó un nuevo capítulo de incertidumbre. La promesa chilena no tiene certeza sobre dónde jugará tras este mercado de fichajes, aunque propuestas no le faltan.

Al menos, así lo explicó el propio Claus Steinlein en conversación con Bold DK: el presidente de FC Midtjylland reveló que ha descartado recientes ofrecimientos por el oriundo de Hijuelas.

¿La razón? No han convencido económicamente al elenco danés. Por ello, el seleccionado nacional se mantendrá en Herning hasta que llegue un sobre con los montos estipulados.

“Hemos rechazado varias ofertas por los dos jugadores (Darío Osorio y Franculino Djú). Lo hemos hecho porque el precio no era el adecuado“, comenzó indicando el dirigente.

Luego, agregó: “Necesitamos obtener el precio que hemos fijado para los jugadores si queremos venderlos. Porque estamos hablando de dos jugadores con mucho talento”.

El futuro de Darío Osorio es un misterio. (Foto: FC Midtjylland)

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Darío Osorio se mantiene en el FC Midtjylland

Finalmente, Claus Steinlein aseguró que de no recibir propuestas interesantes, tanto el chileno como el biseauguineano seguirán en la misma institución tras el libro de pases. Están tasados en 20 y 30 millones de euros, respectivamente.

“Seguirán jugando con nosotros, porque todavía tienen contrato con el FC Midtjylland. Si los vendemos, es evidente que tenemos que reemplazarlos. Debemos seguir construyendo sobre nuestra plantilla”, cerró.