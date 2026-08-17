El ariete de 22 años aseguró -entre risas- que quiere ver a Franculino Djú representando a Universidad de Chile.

Universidad de Chile es un amor que nunca se olvida, algo que bien sabe Darío Osorio. A pesar de estar lejos del club que lo formó profesionalmente, el zurdo sigue vinculado de cerca al elenco estudiantil.

Y ello quedó demostrado a través de redes sociales. ¿Por qué? El oriundo de Hijuelas invitó a un compañero del FC Midtjylland a vestir la camiseta azul en el futuro. Lo está seduciendo.

Ese es el caso de Franculino Djú. Según explicó el seleccionado chileno en conversación con Michael Aliste (compatriota residente en Dinamarca), anhela llevar al delantero bisauguineano al cuadro universitario.

“Lo estoy convenciendo para ir a jugar allá después“, lanzó Darío Osorio entre risas.

Luego, el amigo de la promesa nacional recibió un obsequio: la polera de Universidad de Chile y una serie de distintivos de la institución. La escuadra laica representada a más de 12 mil kilómetros de su país de origen.

Darío Osorio y Franculino Djú: ¿se reencontrarán en Universidad de Chile? (Imagen: FC Midtjylland)

Universidad de Chile atenta al futuro de Darío Osorio

Tal como fue adelantado por su entrenador, Mike Tullberg, la promesa chilena se alista para decirle adiós al FC Midtjylland. La misma situación que vive su socio en tierras danesas, Franculino Djú.

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“Estoy convencido de ello. Estoy bastante seguro de que los dos jugadores no estarán disponibles para el FC Midtjylland cuando se cierre el mercado de fichajes“, expresó en conferencia de prensa.

Cabe consignar que Universidad de Chile aún posee el 10% del pase de Darío Osorio. Por ello, sigue minuciosamente sus pasos: recibirá un beneficio económico en caso de ser transferido.

VIDEO: Darío Osorio quiere a Franculino Djú en Universidad de Chile