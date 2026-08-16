DT de Darío Osorio confirma su inminente venta: “Estoy seguro, no estará disponible”

Mike Tullberg ratificó que el seleccionado chileno saldrá del FC Midtjylland en el actual libro de pases. Es cosa de tiempo.

A pesar de las dudas sobre el futuro de Darío Osorio, el cuerpo técnico del FC Midtjylland lo da por hecho: el ariete buscará un nuevo rumbo en el presente período de transferencias.

Tras ser consultado sobre el chileno, su entrenador, Mike Tullberg, ratificó que el adiós es inminente. Si bien se desconoce el destino del atacante 22 años, el DT ni siquiera se ilusiona con mantenerlo en el plantel.

En conversación con la prensa, el estratega danés abordó el caso del delantero formado en Universidad de Chile y el de Franculino Djú. No considera a ambos tras el fin de esta ventana de transacciones.

“Lo que me dijeron el verano pasado fue que venderíamos jugadores por muchos millones de coronas. Nunca antes el FC Midtjylland había vendido tantos jugadores de primer nivel como este verano”, lanzó.

“Estoy convencido de ello. Estoy bastante seguro de que los dos jugadores no estarán disponibles para el FC Midtjylland cuando se cierre el mercado de fichajes“, complementó.

Darío Osorio saldrá del FC Midtjylland. (Foto: Getty Images)

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Darío Osorio mantiene el suspenso

Cabe destacar que en el último partido del FC Midtjylland (empate 1-1 ante Lyngby por la Superliga), hubo una importante cantidad de emisarios presenciando el trámite de juego. Así lo indicó Bold.

“El domingo en Lyngby, varios clubes estuvieron presentes en las gradas. A los grandes clubes como el Bayern de Múnich y el Manchester United se unieron el Anderlecht, el Utrecht, el Molde y el Slavia de Praga“, señaló el medio.