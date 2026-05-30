"Gunners" y parisinos van por la conquista de "La Orejona" durante esta jornada.

PSG y Arsenal animarán este sábado una de las finales más esperadas de los últimos años en la UEFA Champions League. Desde las 12:00 horas de Chile, parisinos y londinenses se enfrentarán en Budapest con el objetivo de conquistar el trofeo más importante del fútbol europeo a nivel de clubes.

El conjunto dirigido por Luis Enrique llega como uno de los equipos más sólidos del continente. Tras dominar buena parte de la temporada, el PSG buscará cerrar una campaña histórica y conseguir un nuevo título continental, respaldado por una generación de futbolistas que ha respondido en los momentos clave.

En frente estará el Arsenal de Mikel Arteta, que logró romper una larga sequía internacional y vuelve a una final de Champions después de años de frustraciones. Los “Gunners” han construido un proyecto competitivo basado en jóvenes figuras y un estilo de juego que les permitió dejar en el camino a varios favoritos.

La final promete emociones de principio a fin. Dos de las plantillas más valiosas del mundo, dos entrenadores con propuestas ofensivas y un título que puede marcar una época. Todo está listo para conocer al nuevo rey de Europa.

Final Champions League EN VIVO Arsenal vs. PSG minuto a minuto: