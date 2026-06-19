La principal figura de la Selección de Marruecos fue notificado en la previa del partido contra Escocia por el Mundial 2026.

Una compleja noticia recibió este viernes el futbolista Achraf Hakimi en medio del Mundial 2026, pues fue notificado que será juzgado en Francia por una acusación de violación, caso que se remonta a tres años atrás.

La principal figura de la Selección de Marruecos recibió la información en la previa del partido contra Escocia por la segunda fecha del Grupo C, donde fue titular en el triunfo por 1-0 de los ‘Leones del Atlas’.

Cabe recordar que en marzo de 2023 enfrentó cargos por preliminares por violación contra una mujer de 24 años, hecho que habría ocurrido en su domicilio en París.

Por su parte, el lateral del Paris Saint-Germain, que viene de ser bicampeón de la Champions League, ha negado haber cometido algún delito. Incluso, esta jornada entregó un mensaje a través de X.

“Elegí guardar silencio durante años. Pensé que mantener la dignidad, ser paciente y confiar en la justicia permitiría que se tomaran las decisiones correctas. Hoy, una historia que no es la mía se cuenta en detrimento de mi familia, de mi vida y, sobre todo, de la verdad. A veces tengo la sensación de haberme convertido en un blanco fácil”, expresó Hakimi a sus seguidores.

“Espero este juicio desde el primer día. Y ahora lo espero con impaciencia. Por fin podré hablar”, completó el capitán marroquí.

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Captura de la publicación de Hakimi en X.

En febrero el futbolista de 27 años había presentado una apelación contra lo dictaminado por un juez de instrucción, luego que la Fiscalía haya recomendado que fuera juzgado.

Pero finalmente el tribunal de apelaciones confirmó que el jugador tendrá que ser juzgado, aunque todavía no se ha anunciado la fecha del juicio.

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En síntesis