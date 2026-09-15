Este martes se juega la sexta fecha de La Liga de España, donde el Real Madrid visita al Elche del chileno Lucas Cepeda.

La Liga de España no para y este martes hay acción por la sexta fecha, donde el Real Madrid con todas sus estrellas visita al Elche, cuadro en el que milita el chileno Lucas Cepeda.

El sublíder del fútbol español quiere alcanzar al Barcelona que está en la cima con puntaje perfecto, mientras que los merengues tienen una derrota, que fue el tropiezo ante el Real Betis de Manuel Pellegrini.

Este será el penúltimo partido de los merengues antes del receso por la triple fecha FIFA de septiembre-octubre, pues el próximo fin de semana visitarán al Atlético de Madrid en el derbi.

Por su parte, el Elche está en zona de descenso con dos puntos y hasta el momento no sabe de victorias esta temporada, con poca participación de Cepeda.

El ex Colo Colo solo suma minutos en los cinco partidos que se han jugado hasta ahora, pero ninguno como titular, pues es considerado suplente para el entrenador argentino Martín Anselmi.

Lucas Cepeda enfrentó al Real Madrid en la temporada anterior. (Foto: Ángel Martínez/Getty Images)

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De todos modos, el extremo de 23 años lleva una asistencia, que la dio en la derrota por 3-2 ante Racing de Santander por la tercera jornada de la liga española.

El formado en Santiago Wanderers dirá presente con la Selección Chilena en los partidos amistosos contra Canadá, Estados Unidos y México.

¿A qué hora es el partido de Elche vs. Real Madrid?

El partido entre Elche y Real Madrid se disputa este martes 15 de septiembre a partir de las 16:30 horas de Chile en el Estadio Manuel Martínez Valero.

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¿Quién transmite este partido por TV y streaming?

Este partido será transmisión exclusiva de Dsports (canal 610 y 1610) y en streaming por las plataformas de pago DGO y Paramount+.