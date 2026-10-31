El clásico universitario en las categorías juveniles fue suspendido ante la escasa visibilidad por niebla en San Carlos de Apoquindo.

El mal tiempo volvió a complicar al fútbol chileno. Esta vez, el afectado fue el Clásico Universitario Sub 20 entre Universidad Católica y Universidad de Chile, que debió ser suspendido este sábado debido a las condiciones climáticas en el complejo Raimundo Tupper.

El encuentro se desarrollaba con normalidad y tenía a los azules en ventaja por 1-0, gracias al gol de Diego Cofré a los 60 minutos. Sin embargo, una densa neblina comenzó a cubrir el terreno de juego y dificultó la visibilidad, impidiendo que el partido pudiera continuar.

La U ganaba 1-0 en la Sub-10 con gol de Diego Cofré (Prensa U. de Chile).

Tras evaluar las condiciones, los árbitros y las delegaciones de ambos equipos determinaron suspender el compromiso. Ahora, el encuentro quedó a la espera de una nueva fecha de programación por parte de la ANFP.

La suspensión también afectó al duelo de la categoría Sub 18, que debía disputarse en el mismo recinto una vez finalizado el partido de la serie Sub 20. Así, el mal tiempo volvió a alterar la programación del fútbol chileno, justo en la antesala del Clásico Universitario profesional de este domingo.