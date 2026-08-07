Colo Colo recibe sorpresiva propuesta por esta promesa: “Oferta formal del Bragantino”

El elenco brasileño está siguiendo el caso de Bruno Torres, que tan solo tiene 18 años y se desempeña como defensor central.

Colo Colo puede concretar una inusual partida en este mercado de fichajes. Una de las joyas de su cantera llamó la atención fuera del país y recibió una propuesta en el período de transferencias.

Según informa el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, el elenco albo tendrá que decidir qué hacer con Bruno Torres. El defensor central está en la órbita de un club extranjero.

¿De quién? El comunicador aseguró que el Red Bull Bragantino está tras sus pasos y ya entabló negociaciones para quedarse con sus servicios. El zaguero tiene tan solo 18 años.

“Bruno Torres podría dejar Colo Colo. El joven defensa tiene una oferta formal del Bragantino de Brasil para dejar el Estadio Monumental“, señaló el reportero a través de su cuenta de X.

De esta manera, a un mes de su estreno profesional, el formado en el cuadro popular puede emprender rumbo y obtener una oportunidad inesperada. ¿Qué dirá Blanco y Negro?

Bruno Torres puede emigrar a Brasil. (Foto: Colo Colo)

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Un beneficio para Colo Colo

Cabe consignar que en caso de vender a Bruno Torres por sobre 250 mil dólares, la escuadra de Macul podrá inscribir hasta un cuarto refuerzo si así lo requiere para el segundo semestre.

¿Hasta cuándo tiene plazo? El libro de pases de la Liga de Primera concluye el jueves 13 de agosto. Es decir, el día hábil anterior al inicio de la fecha 19 del certamen local.