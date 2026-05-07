Un verdadero escándalo se está viviendo en el Real Madrid, al estallar el conflicto entre dos figuras del cuadro merengue.

Un verdadero escándalo se está viviendo a estas horas en el Real Madrid, pues la situación en el camarín es insostenible luego que estallara una pelea entre dos figuras del equipo, donde el uruguayo Federico Valverde terminó en el hospital.

Los hechos ocurrieron el miércoles, enfrentándose el charrúa con el volante francés Aurélien Tchouaméni, quienes comenzaron la jornada con el pie izquierdo.

Según consigna Marca, “Valverde se negó a dar la mano a Tchouaméni por la mañana, empezando de esta manera una sesión muy hostil que acabó con un seria pelea en el vestuario al final del entrenamiento”.

El conflicto se acrecentó en la práctica, cuando el galo lesionó al sudamericano, supuestamente sin intención, enviándolo directamente a la revisión médica por una contusión.

“En el lance entre los dos, de manera involuntaria, no propiciado por un golpe de Tchouaméni, Fede sufrió una fuerte contusión que le provocó una brecha y que le obligó a ir al hospital”, explicaron desde el medio antes citado.

Además, fuentes aseguraron al diario deportivo que “las entradas duras durante la sesión, sobre todo por parte del uruguayo, fueron constantes, lo que terminó por hacer estallar al futbolista francés”.

Publicidad

Uno de los testigos del conflicto indicó al mismo periódico que ha sido el hecho “más grave jamás vivido en Valdebebas”.

Tras lo sucedido, tuvo que intervenir José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, quien convocó a una reunión de emergencia en el vestuario.

Estalló la relación entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde en el Real Madrid. (Foto: Denis Doyle/Getty Images)

Publicidad

La guinda del pastel

Esta era la guinda del pastel que le faltaba al Real Madrid para culminar una temporada para el olvido, donde no sumarán ningún título y el camarín está claramente dividido, con una alta resistencia a los jugadores franceses que tendrían un grupo aparte.

También la crítica se ha centrado en la gran figura del equipo, Kylian Mbappé, quien está lesionado y en recuperación para llegar al Mundial 2026, pero está dando que hablar por su relación con la actriz española Ester Expósito, donde se les ha visto disfrutando en diferentes puntos de Europa.

En síntesis

Federico Valverde ingresó al hospital tras una pelea con Aurélien Tchouaméni este miércoles.

ingresó al tras una pelea con este miércoles. El director José Ángel Sánchez convocó una reunión de emergencia tras el incidente en Valdebebas.

convocó una tras el incidente en Valdebebas. El conflicto se originó por una fuerte contusión y entradas duras durante el entrenamiento.