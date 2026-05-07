Mientras Claudio Aquino gana 83 millones de pesos en Colo Colo, esto cobra Luciano Cabral en Independiente

El sueldo de Luciano Cabral en Independiente es noticia justo cuando su nombre suena como posible refuerzo de Colo Colo.

Colo Colo comienza a pensar en la búsqueda de refuerzos de jerarquía para el segundo semestre de la temporada 2026, y uno de los nombres que ha tomado fuerza en las últimas horas es el de Luciano Cabral, actual jugador de Independiente de Avellaneda.

El talentoso mediocampista nacionalizado chileno brilló en su momento con la camiseta de Coquimbo Unido y aunque no se ha podido afianzado como titular en el equipo que dirige Gustavo Quinteros, su calidad sigue despertando el interés de clubes.

Esto, sumado a una posible salida del “Rojo” a mitad de año, ha encendido las alarmas en el Estadio Monumental, donde creen que un eventual regreso al fútbol chileno podría potenciar tanto al jugador como al equipo.

El monto que debería desembolsar Colo Colo por Luciano Cabral

En medio de esos rumores, surgió una comparación inevitable: ¿cuánto gana Cabral en club de Avellaneda y cómo se compara con el sueldo de Claudio Aquino?

Según el medio Top Mercato, el ex Argentinos Juniors recibe cerca de 47 millones de pesos chilenos mensuales en el fútbol argentino.

Por su parte, La Tercera reveló hace algún tiempo que Aquino percibe un salario cercano a los 83 millones de pesos al mes, quien sería uno de los contratos más altos del plantel albo y podría tener sus días contados en el Popular.

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Cabral no seguiría en Independiente en el segundo semestre | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

¿Estará dispuesto el Cacique a asumir el salario de Cabral? La decisión quedará en manos de la dirigencia encabezada por Aníbal Mosa.