Jugó en Unión La Calera y le dejó en bandeja a Manuel Pellegrini la clasificación a Champions League

En una guerra matemática por la quinta plaza de Champions League entre España y Alemania, un héroe inesperado le dio una tremenda alegría a Pellegrini.

Una jornada cargada de tensión se vivió este jueves en Europa con la definición de las semifinales de la UEFA Europa League y la UEFA Conference League, donde el Real Betis de Manuel Pellegrini siguió atentamente la guerra matemática que podía acercarlo a la próxima edición de la UEFA Champions League.

El elenco verdiblanco, ya eliminado de competencias internacionales, dependía de una combinación de resultados para que España asegurara una quinta plaza rumbo a la Champions 2026-2027, cupo que disputaba directamente con Alemania en el ranking UEFA.

Manuel Pellegrini está muy cerca de lograr un nuevo objetivo con el Betis (Getty Images).

La ecuación terminó favoreciendo a los españoles gracias a la dramática victoria de Rayo Vallecano sobre Estrasburgo en Francia. El gran héroe fue el arquero argentino Augusto Batalla, ex Unión La Calera, quien contuvo un penal agónico a Julio Enciso y evitó que Alemania, representada por Friburgo, se quedara con el quinto boleto a la máxima competición europea.

De esta manera, el Betis recibió una gran noticia en su pelea por clasificar a la próxima Champions, ya que ahora LaLiga contará con un cupo extra, aumentando las opciones del elenco verdiblanco de regresar al torneo más importante del continente.

Con 12 puntos en juego, los de Pellegrini acumulan 53 unidades, mientras que Celta de Vigo, su más cercano perseguidor, suma 47 positivos. En las últimas cuatro jornadas, el Betis enfrentará a Real Sociedad, Elche, Barcelona y Levante.

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¡¡UNA LOCURA LO DEL EX-ARQUERO DE RIVER Y SAN LORENZO!! ¡¡Augusto Batalla le atajó el penal a Julio Enciso sobre el final del partido, evitó el 1-1 del Estrasburgo y Rayo Vallecano es FINALISTA de la Conference League!!



📺 Toda la #UECL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/rO6D2bFv3k — SportsCenter (@SC_ESPN) May 7, 2026

¡¡¡OBJETIVO CONSEGUIDO MATEMÁTICAMENTE!!!



¡¡¡GRACIAS AL RAYO VALLECANO!!!



ESPAÑA TENDRÁ CINCO REPRESENTANTES EN LA CHAMPIONS LEAGUE 2026-27 GRACIAS AL TRIUNFO DEL RAYO Y GRACIAS AL PENALTI DETENIDO POR BATALLA (20 millones de euros solo por participar en la Fase Liga, por… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) May 7, 2026

En síntesis…

Cupo extra: El Betis de Pellegrini quedó más cerca de la Champions tras asegurar España una quinta plaza en el ranking UEFA.

El Betis de Pellegrini quedó más cerca de la Champions tras asegurar España una quinta plaza en el ranking UEFA. Héroe ex Calera: Augusto Batalla fue clave al tapar un penal agónico, permitiendo que LaLiga superara a Alemania en la tabla.

Augusto Batalla fue clave al tapar un penal agónico, permitiendo que LaLiga superara a Alemania en la tabla. Gran noticia: Con este resultado, el cuadro andaluz aumenta sus opciones matemáticas de clasificar al máximo torneo europeo.