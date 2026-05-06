El volante chileno buscaría cambiar de aires para la próxima temporada y hay varios interesados en sus servicios.

En Flamengo estarían dispuestos a dejar partir al futbolista chileno Erick Pulgar en el próximo mercado de fichajes, pues entienden que su exitoso ciclo puede haber terminado, donde en los últimos meses ha recibido críticas.

Especialmente de su entrenador, Leonardo Jardim, quien lo apuntó fuertemente tras la derrota por 3-0 ante Red Bull Bragantino el pasado 2 de abril por el Brasileirao.

En aquel partido el volante de 32 años salió expulsado a los 49 minutos y además sufrió una lesión en la articulación acromioclavicular del hombro derecho, la que lo ha mantenido al margen hasta ahora.

“Pulgar no se comportó de la mejor manera. Sé que siempre quiere ganar, pero hay algo fundamental en un partido que es el control emocional. Pulgar tiene un carácter explosivo, pero sabe que debe tener cuidado porque perjudicó al equipo”, comentó el DT portugués,

A lo que agregó: “perjudicó las posibilidades de remontada del equipo. Sin duda, Pulgar, como cualquier otro jugador del Flamengo, debe tener cuidado de no recibir tarjetas que perjudiquen al equipo y su rendimiento”.

Luego de cuatro temporadas en el Mengao y 10 títulos, el antofagastino podría buscar un nuevo destino. Es más, el medio brasileño RTI Esportes dio una lista de tres clubes que estarían interesados en los servicios de Pulgar.

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Si bien en varias ocasiones se ha vinculado al nortino con Colo Colo, equipo en el que tiene el deseo de jugar a futuro, su próximo parada seguiría estando en el extranjero.

Los clubes que buscan el fichaje de Erick Pulgar

El primer interesado es el Al Rayyan de Qatar, que en el verano ya le hizo una oferta, con un salario de 10 millones de dólares anuales, la fue rechazada.

En el listado también aparecen el Austin FC y el FC Cincinnati de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

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Cabe recordar que Flamengo le bajó la cláusula de salida a cuatro millones de dólares, considerando que su vínculo termina en diciembre del 2027.

Erick Pulgar lleva 10 títulos con el Flamengo, entre ellos un Brasileirao y dos Copa Libertadores. (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

En síntesis

El volante Erick Pulgar saldría del Flamengo tras cuatro temporadas y diez títulos obtenidos.

saldría del tras cuatro temporadas y diez títulos obtenidos. Al Rayyan de Qatar le ofreció un salario anual de 10 millones de dólares .

de Qatar le ofreció un salario anual de . Flamengo fijó la cláusula de salida de Pulgar en 4 millones de dólares.