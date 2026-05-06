El exdefensa de Colo Colo volvió a nuestro país con Vasco Da Gama, para enfrentar a Audax Italiano por la Copa Sudamericana.

Este miércoles se vivirá un partidazo en La Florida por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, donde Audax Italiano recibe al Vasco Da Gama, que viene liderado por un viejo conocido del fútbol chileno: Alan Saldivia.

El defensa uruguayo volvió a nuestro país luego de su exitosa etapa en Colo Colo, donde debutó en el profesionalismo en 2023, siendo campeón del Campeonato Nacional 2024, Supercopa y Copa Chile.

Sin duda que el charrúa de 24 años dejó su huella en Macul, por lo que varios esperaban que visitara el Estadio Monumental en esta visita a nuestro país.

Pero los planes del Gigante de la Colina fueron otros, pues tras el arribo a Santiago eligieron el Estadio Santa Laura de Unión Española para hacer su último entrenamiento, donde Saldivia ejerció como un verdadero anfitrión. Así se puede ver en un video que subió Vasco Da Gama a sus redes sociales.

Para ser justos, La Ruca ya estaba ocupada por Cruzeiro, que esta noche visita a Universidad Católica por la Copa Libertadores.

Cabe recordar que el zaguero fue vendido por Colo Colo al equipo de Río de Janeiro en enero, por 1,2 millones de dólares.

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Mira el VIDEO a continuación:

🕶️ A chegada da delegação ao treino de hoje através dos olhos de Saldívia!



🎙️ Fale tudo, menos "bom dia" 🫵#VascoDaGama pic.twitter.com/YpiQi6LjdC — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 5, 2026

¿A qué hora es el partido de Audax Italiano vs. Vasco Da Gama?

El partido entre Audax Italiano y Vasco Da Gama se disputará este miércoles 6 de mayo a las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida, válido por la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana.

En síntesis

Alan Saldivia regresó a Chile con Vasco Da Gama para la Copa Sudamericana 2026 .

regresó a Chile con Vasco Da Gama para la . Colo Colo vendió al defensa uruguayo por 1,2 millones de dólares en enero.

en enero. El partido contra Audax Italiano inicia este miércoles a las 18:00 horas en La Florida.