La jornada dominical del fútbol chileno comenzó un partidazo en la Liga de Primera 2026, donde Deportes Concepción y Universidad de Concepción le dieron vida a un nuevo Clásico Penquista.
El ganador terminó siendo el León de Collao, que se impuso por 1-0 con gol de penal de Joaquín Larrivey en los descuentos del primer tiempo.
Aunque el goleador argentino terminó siendo expulsado a los 66′ por doble amonestación, lo que dejó a los lilas con 10 jugadores por media hora.
De todas formas fue un triunfazo para el Conce, que lleva cuatro triunfos consecutivos en el campeonato, que le ha ayudado a salir de la zona de descenso y empezar a encumbrarse en la tabla.
Con el resultado de esta domingo, los dirigidos por Fernando Ortiz suben a la medianía de la clasificación con 23 puntos.
Joaquín Larrivey le dio el triunfo a Deportes Concepción. (Foto: Eduardo Fortes/Photosport)
Mientras que ahora la UdeC se empieza a complicar, quedando en la decimocuarta ubicación con 19 unidades, un puesto por encima de la zona roja. El Campanil está a solo dos puntos del descenso.
Cabe recordar que sumergidos en la clasificación están Cobresal (17 pts) y Unión La Calera (13 pts), este último recibe esta tarde al líder Colo Colo (42 pts) desde las 17:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán.
La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:
|Pos.
|Equipo
|PTS
|J
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Colo-Colo
|42
|17
|14
|0
|3
|36
|16
|+20
|2
|Universidad Católica
|30
|18
|9
|3
|6
|40
|26
|+14
|3
|Universidad de Chile
|30
|17
|8
|6
|3
|21
|11
|+10
|4
|Palestino
|27
|17
|8
|3
|6
|25
|24
|+1
|5
|Everton
|26
|18
|7
|5
|6
|27
|21
|+6
|6
|Coquimbo Unido
|25
|17
|7
|4
|6
|24
|21
|+3
|7
|Ñublense
|25
|16
|6
|7
|3
|20
|19
|+1
|8
|Deportes Limache
|24
|17
|7
|3
|7
|33
|26
|+7
|9
|Huachipato
|24
|18
|7
|3
|8
|27
|31
|-4
|10
|Deportes Concepción
|23
|18
|7
|2
|9
|20
|23
|-3
|11
|O’Higgins
|23
|18
|7
|2
|9
|21
|27
|-6
|12
|Deportes La Serena
|20
|18
|4
|8
|6
|26
|31
|-5
|13
|Audax Italiano
|19
|17
|5
|4
|8
|20
|23
|-3
|14
|Universidad de Concepción
|19
|17
|5
|4
|8
|13
|28
|-15
|15
|Cobresal
|17
|18
|5
|2
|11
|26
|34
|-8
|16
|Unión La Calera
|13
|17
|3
|4
|10
|15
|33
|-18
¿Está Vozinha? La citación de Colo Colo para el partido de este domingo contra Unión La Calera
En síntesis
- 1-0 venció Deportes Concepción a U. de Concepción con penal de Joaquín Larrivey.
- 23 puntos suma Deportes Concepción tras cuatro triunfos consecutivos en el actual campeonato.
- 19 unidades dejó a la U. de Concepción a dos puntos del descenso.