Este domingo se disputó el Clásico Penquista, donde Deportes Concepción se impuso por 1-0 y sigue escalando en la tabla.

La jornada dominical del fútbol chileno comenzó un partidazo en la Liga de Primera 2026, donde Deportes Concepción y Universidad de Concepción le dieron vida a un nuevo Clásico Penquista.

El ganador terminó siendo el León de Collao, que se impuso por 1-0 con gol de penal de Joaquín Larrivey en los descuentos del primer tiempo.

Aunque el goleador argentino terminó siendo expulsado a los 66′ por doble amonestación, lo que dejó a los lilas con 10 jugadores por media hora.

De todas formas fue un triunfazo para el Conce, que lleva cuatro triunfos consecutivos en el campeonato, que le ha ayudado a salir de la zona de descenso y empezar a encumbrarse en la tabla.

Con el resultado de esta domingo, los dirigidos por Fernando Ortiz suben a la medianía de la clasificación con 23 puntos.

Joaquín Larrivey le dio el triunfo a Deportes Concepción. (Foto: Eduardo Fortes/Photosport)

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Mientras que ahora la UdeC se empieza a complicar, quedando en la decimocuarta ubicación con 19 unidades, un puesto por encima de la zona roja. El Campanil está a solo dos puntos del descenso.

Cabe recordar que sumergidos en la clasificación están Cobresal (17 pts) y Unión La Calera (13 pts), este último recibe esta tarde al líder Colo Colo (42 pts) desde las 17:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Colo-Colo 42 17 14 0 3 36 16 +20 2 Universidad Católica 30 18 9 3 6 40 26 +14 3 Universidad de Chile 30 17 8 6 3 21 11 +10 4 Palestino 27 17 8 3 6 25 24 +1 5 Everton 26 18 7 5 6 27 21 +6 6 Coquimbo Unido 25 17 7 4 6 24 21 +3 7 Ñublense 25 16 6 7 3 20 19 +1 8 Deportes Limache 24 17 7 3 7 33 26 +7 9 Huachipato 24 18 7 3 8 27 31 -4 10 Deportes Concepción 23 18 7 2 9 20 23 -3 11 O’Higgins 23 18 7 2 9 21 27 -6 12 Deportes La Serena 20 18 4 8 6 26 31 -5 13 Audax Italiano 19 17 5 4 8 20 23 -3 14 Universidad de Concepción 19 17 5 4 8 13 28 -15 15 Cobresal 17 18 5 2 11 26 34 -8 16 Unión La Calera 13 17 3 4 10 15 33 -18

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En síntesis