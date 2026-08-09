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Liga de Primera

Tras la victoria de Deportes Concepción sobre la U. de Concepción: así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Este domingo se disputó el Clásico Penquista, donde Deportes Concepción se impuso por 1-0 y sigue escalando en la tabla.

Deportes Concepción se quedó con el Clásico Penquista. (Foto: Eduardo Fortes/Photosport)
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTDeportes Concepción se quedó con el Clásico Penquista. (Foto: Eduardo Fortes/Photosport)

La jornada dominical del fútbol chileno comenzó un partidazo en la Liga de Primera 2026, donde Deportes Concepción y Universidad de Concepción le dieron vida a un nuevo Clásico Penquista.

El ganador terminó siendo el León de Collao, que se impuso por 1-0 con gol de penal de Joaquín Larrivey en los descuentos del primer tiempo.

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Aunque el goleador argentino terminó siendo expulsado a los 66′ por doble amonestación, lo que dejó a los lilas con 10 jugadores por media hora.

De todas formas fue un triunfazo para el Conce, que lleva cuatro triunfos consecutivos en el campeonato, que le ha ayudado a salir de la zona de descenso y empezar a encumbrarse en la tabla.

Con el resultado de esta domingo, los dirigidos por Fernando Ortiz suben a la medianía de la clasificación con 23 puntos.

Joaquín Larrivey le dio el triunfo a Deportes Concepción. (Foto: Eduardo Fortes/Photosport)

Joaquín Larrivey le dio el triunfo a Deportes Concepción. (Foto: Eduardo Fortes/Photosport)

Mientras que ahora la UdeC se empieza a complicar, quedando en la decimocuarta ubicación con 19 unidades, un puesto por encima de la zona roja. El Campanil está a solo dos puntos del descenso.

Cabe recordar que sumergidos en la clasificación están Cobresal (17 pts) y Unión La Calera (13 pts), este último recibe esta tarde al líder Colo Colo (42 pts) desde las 17:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif.
1 Colo-Colo 42 17 14 0 3 36 16 +20
2 Universidad Católica 30 18 9 3 6 40 26 +14
3 Universidad de Chile 30 17 8 6 3 21 11 +10
4 Palestino 27 17 8 3 6 25 24 +1
5 Everton 26 18 7 5 6 27 21 +6
6 Coquimbo Unido 25 17 7 4 6 24 21 +3
7 Ñublense 25 16 6 7 3 20 19 +1
8 Deportes Limache 24 17 7 3 7 33 26 +7
9 Huachipato 24 18 7 3 8 27 31 -4
10 Deportes Concepción 23 18 7 2 9 20 23 -3
11 O’Higgins 23 18 7 2 9 21 27 -6
12 Deportes La Serena 20 18 4 8 6 26 31 -5
13 Audax Italiano 19 17 5 4 8 20 23 -3
14 Universidad de Concepción 19 17 5 4 8 13 28 -15
15 Cobresal 17 18 5 2 11 26 34 -8
16 Unión La Calera 13 17 3 4 10 15 33 -18
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¿Está Vozinha? La citación de Colo Colo para el partido de este domingo contra Unión La Calera

En síntesis

  • 1-0 venció Deportes Concepción a U. de Concepción con penal de Joaquín Larrivey.
  • 23 puntos suma Deportes Concepción tras cuatro triunfos consecutivos en el actual campeonato.
  • 19 unidades dejó a la U. de Concepción a dos puntos del descenso.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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