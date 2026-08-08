El volante chileno abrió el marcador con un golazo de tiro libre en la visita de Vélez Sarsfield a Boca Juniors en el Torneo de Clausura.

Un verdadero golazo anotó este sábado el volante chileno Diego Valdés, en la visita de Vélez Sarsfield a Boca Juniors por la cuarta fecha del Torneo de Clausura en la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Quien está siendo seguido por Colo Colo en este mercado de invierno, le ha ido dando vuelta la mano al entrenador Guillermo Barros Schelotto a punta de goles.

El atacante de 32 años fue titular esta noche en El Fortín y abrió la cuenta con un potente tiro libre a los 12 minutos del primer tiempo, sacando un zapatazo de derecha que sorprendió a la barrera xeneize y al arquero Álvaro Montero.

Esta es la segunda conquista del formado en Audax Italiano, pues la semana pasada anotó en la goleada por 3-1 ante Talleres, también en calidad de forastero.

Mira el VIDEO del gol de Diego Valdés a continuación:

🔥 ¿CENTRO? ¡¡NADA DE ESO, GOLAZO DE TIRO LIBRE DEL 10!! ¡¡VALDÉS LA CLAVÓ DESDE LEJÍSIMOS Y MARCÓ EL 1-0 DE VÉLEZ ANTE BOCA!! 🔥



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Consignar que el partido entre Boca y Vélez se juega en el Parque Patricios de Huracán, debido al mal estado de la cancha de La Bombonera.

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En el elenco local no fue considerado Carlos Palacios por lesión y Williams Alarcón es suplente para el técnico Rodolfo Arruabarrena.

En síntesis