Sin Luis Díaz: Colombia oficializa su convocatoria para enfrentar a Chile en la Fecha FIFA

La Selección de Colombia entregó su convocatoria para sus duelos amistosos ante Chile.

La Selección Chilena ya comienza a pensar en lo que será su próxima Fecha FIFA, la que está a la vuelta de la esquina, en donde el equipo de todos disputará dos encuentros amistosos ante la Selección de Colombia.

Para lo que serán estos duelos, hace unos instantes desde la Selección de Colombia dieron a conocer la convocatoria de Néstor Lorenzo para los duelos ante ‘La Roja’, la que cuenta con varias sorpresas.

Una de las sorpresas es la ausencia de la gran figura colombiana, Luis Díaz, el jugador del Bayern Múnich no podrá estar disponible para su selección tras sufrir una pequeña rotura fibrilar en el isquiotibial de su pierna izquierda.

Otras de las importantes ausencias que se dejaron ver en la convocatoria de la escuadra colombiana son la de Jorge Carrascal, ‘Cucho’ Hernández, Richard Ríos y Álvaro Montero.

Díaz será baja en Colombia | Foto: Getty Images

Por otra parte, dentro de las grandes figuras que dirán presente en esta convocatoria son Daniel Múñoz, Jhon Lucumí, Neslón Deossa, Jhon Arias y Luis Súarez.

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Cabe destacar que Néstor Lorenzo ha dejado un firme mensaje tras lo que fue su participación en el Mundial 2026 con Colombia, en la que le está dando la oportunidad a varios jugadores jóvenes para poder formar parte de un recambio en la selección.

Los duelos entre la Selección Chilena y la Selección de Colombia se disputarán el viernes 13 de noviembre en Cali y el martes 17 del mismo mes en Santiago.