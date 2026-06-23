El ambiente en el búnker tricolor es de absoluto foco y optimismo. Los Cafetaleros tuvieron un debut más complicado de lo esperado ante Uzbekistán, pero lograron salir airosos y quedarse con el triunfo por un sólido 3-1 . Más allá de los pasajes de sufrimiento en el estreno, lo más importante es que obtuvieron los 3 puntos y saben que si ganan en esta fecha, pasarán de forma matemática a la siguiente fase del torneo planetario.
Con figuras de la talla de Luis Díaz y James Rodríguez encendidos, Colombia buscará someter el ritmo liguero desde el primer minuto para evitar cualquier tipo de zozobra.
Un rival que no vino a sacarse fotos: El peligro de RD Congo
En la vereda de al frente, el panorama exige máximo respeto y concentración. República Democrática del Congo parecía ser un invitado más a la Copa del Mundo, pero demostraron que no están para fotos y amargaron el estreno de la Portugal de Cristiano Ronaldo al empatarles en la jornada inaugural.
El bando africano, caracterizado por su tremendo despliegue físico y transiciones rápidas en ofensiva, demostró que tiene las herramientas necesarias para complicar a cualquiera en este Mundial. Con la confianza por las nubes tras frenar a CR7, ahora quieren hacer nuevamente la gracia contra Colombia, buscando un resultado histórico que deje el Grupo K al rojo vivo.