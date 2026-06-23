Hola amigos, les damos la bienvenida a esta transmisión MINUTO a MINUTO. En esta jornada tendremos el partido de Colombia ante República Democrática del Congo . Acompáñennos en una nueva fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo .

El duelo entre Colombia y RD Congo podrá ser visto en DSports en TV, mientras que en streaming estará disponible en Prime Video, Paramount+, DAZN y DGO .

Este partido será a las 22:00 horas de Chile , en el Estadio Akron de Guadalajara en México.

Colombia ya está en el estadio de Chivas de Guadalajara. Se espera en mayor cantidad público de los Cafetaleros.

Es realmente impactante la cantidad de hinchas colombianos que han llegado a Guadalajara. Los dirigidos por Néstor Lorenzo intentarán devolver el cariño en la cancha.

El hincha más famoso de RD Congo está presente en Guadalajara . Lumumba Vea se mantiene quieto durante los partidos de su selección. Este hincha homenajea a Patrice Lumumba, quien fue un líder anticolonialista y primer jefe de gobierno elegido democráticamente en su país . Fue asesinado en 1961, pero a través de este hincha y el fútbol, su legado sigue vivo.

Si Colombia vence a RD Congo, automáticamente se clasificará a la siguiente fase. Con un empate quedaría muy cerca, mientras que si pierde, tendría que jugarse la vida ante Portugal en la última fecha.

Colombia y RD Congo saltan al terreno de juego y se forman en el centro de la cancha. Comienza la entonación de sus respectivos himnos nacionales.

Ya corre el balón en Guadalajara. Colombia viste de amarillo, mientras República Democrática del Congo lo hace de celeste .

En 4 minutos Colombia armó una linda jugada y Jhon Arias remató en el área , pero Lionel M'Pasi evita la caída de RD Congo. El rebote le cae a Daniel Muñoz, pero su disparo salió desviado. Avisaron los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Otra vez M'Pasi. Luis Díaz hizo su jugada clásica : enganche hacia adentro y remate de derecha, pero el arquero de RD Congo evita el gol. En 15 minutos el portero africano es la figura.

Gustavo Puerta saca un remate de larga distancia y M'Pasi nuevamente desvía el disparo. Espectacular lo del arquero de RD Congo , pero su país está en problemas. Van 19 minutos.

¡LUMUMBA PRESENTE EL EL ESTADIO GUADALAJARA! El icónico hincha de RD Congo dice presente en el partido de su selección ante Colombia. El personaje africano no pudo estar en el encuentro ante Portugal. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/7kxLeaum6E

Lumumba Vea, el hincha más famoso de RD Congo y que homenajea al héroe nacional Patrice Lumumba, dice presente en Guadalajara ante Colombia.

Colombia salta a la cancha en una nueva jornada de la Copa del Mundo 2026, donde en la segunda fecha de la fase de grupos enfrentará a República Democrática del Congo.

El ambiente en el búnker tricolor es de absoluto foco y optimismo. Los Cafetaleros tuvieron un debut más complicado de lo esperado ante Uzbekistán, pero lograron salir airosos y quedarse con el triunfo por un sólido 3-1 . Más allá de los pasajes de sufrimiento en el estreno, lo más importante es que obtuvieron los 3 puntos y saben que si ganan en esta fecha, pasarán de forma matemática a la siguiente fase del torneo planetario.

Con figuras de la talla de Luis Díaz y James Rodríguez encendidos, Colombia buscará someter el ritmo liguero desde el primer minuto para evitar cualquier tipo de zozobra.

Un rival que no vino a sacarse fotos: El peligro de RD Congo

En la vereda de al frente, el panorama exige máximo respeto y concentración. República Democrática del Congo parecía ser un invitado más a la Copa del Mundo, pero demostraron que no están para fotos y amargaron el estreno de la Portugal de Cristiano Ronaldo al empatarles en la jornada inaugural.

El bando africano, caracterizado por su tremendo despliegue físico y transiciones rápidas en ofensiva, demostró que tiene las herramientas necesarias para complicar a cualquiera en este Mundial. Con la confianza por las nubes tras frenar a CR7, ahora quieren hacer nuevamente la gracia contra Colombia, buscando un resultado histórico que deje el Grupo K al rojo vivo.