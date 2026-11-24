El presidente de Cruzados adelantó que aún no se sentará a analizar las posibles renovaciones. Se enfoca en el cierre de temporada.

Universidad Católica mantiene en suspenso el caso Gary Medel. El emblema precordillerano no ha pactado su continuidad en San Carlos de Apoquindo, lo que genera incertidumbre.

¿Qué pasará con su futuro? Matías Claro fue consultado sobre dicho tema y respondió sin tapujo alguno: el futbolista de 39 años tendrá que esperar al cierre de la temporada.

Si bien el presidente de la UC llenó de elogios al mítico jugador, no hizo diferencias al momento de hablar de renovaciones en la escuadra de Las Condes. El misterio sigue instalado.

“Le tenemos un cariño tremendo. Es una figura de Universidad Católica y tiene en el pecho tatuado el escudo. Hizo las inferiores con nosotros y tenemos un cariño muy grande por él”, lanzó.

Luego, agregó: “Nos tenemos que juntar con él para ver como vamos a seguir (…) No vamos a tomar ninguna decisión hasta que termine el campeonato y recién ahí haremos evaluaciones de todos los contratos que vencen a final“.

Matías Claro habló sobre Gary Medel en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Gary Medel puede salir de Universidad Católica

Durante esta campaña, el oriundo de Conchalí ha disputado una totalidad de 18 encuentros con la camiseta de la UC. En dichos enfrentamientos, no logró anotar goles ni aportar asistencias.

Cabe consignar que su contrato con Universidad Católica tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que tendrá que trabajar contrarreloj para determinar el siguiente paso en su carrera.