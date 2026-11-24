El retirado delantero exigió al oriundo de Renca en La Roja. Para él, su nivel es más alto que el de Ben Brereton.

La Selección Chilena necesita goles y por esto Diego Rivarola realizó una potente petición. El recordado atacante solicitó a Eduardo Vargas para dejar atrás tal carencia en el combinado nacional.

Y es más, el retirado artillero de Universidad de Chile aseguró que el oriundo de Renca es más que otro referente de área de La Roja. ¿A quién mencionó? A Ben Brereton Díaz.

En el podcast Leones Sueltos, el oriundo de Mendoza clamó por el llamado al delantero de 37 años para representar a Chile. Para él, tiene las condiciones a pesar de su avanzada edad.

“Para mí, Eduardo Vargas es mucho más que (Ben) Brereton (..) Gonzalo Tapia creo que lo ha hecho bien, pero para mí siento que Eduardo Vargas es mucho más”, comentó.

Sobre la misma línea, el ídolo de Universidad de Chile agregó: “Con (Gonzalo) Tapia, tal vez por la juventud y todo eso, podríamos debatirlo. ¿Pero Ben Brereton? No, es más Eduardo Vargas“.

Diego Rivarola apuntó contra Ben Brereton en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Eduardo Vargas brilla: ¿vuelve a la Selección Chilena?

Durante esta campaña, el jugador en cuestión ha disputado una totalidad de 36 compromisos con la camiseta azul. En dichos enfrentamientos, anotó 16 goles y aportó con cinco asistencias.

Cabe consignar que la participación de Eduardo Vargas en la recta final de la temporada está en duda: una fractura en su mano lo obligó a ser sometido a una operación. No hay certeza sobre su fecha de regreso.