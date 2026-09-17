Estados Unidos sorprende con su nómina para enfrentar a Chile: hay importantes ausencias

La Selección de Estados Unidos dio a conocer su nómina para enfrentar a Chile en la Fecha FIFA.

La Selección de Estados Unidos dio a conocer su nómina en las últimas horas para sus próximos compromisos de Fecha FIFA, en donde uno de sus enfrentamientos será ante la Selección Chilena.

El equipo que comandaMauricio Pochettino sorprendió con la elección de 28 jugadores, en la que dentro de esta lista hay grandes figuras, nuevos nombres e importantes ausencias.

Una de las grandes novedades en esta nómina es la presencia de Cavan Sullivan, el joven de 16 años que es llamado a ser una de las nuevas promesas del fútbol estadounidense y que tiene su primera aparición en la nómina.

En el cuadro de grandes nombres, aparecen las figuras de Sergiño Dest, Antonee Robinson, Tyler Adams, Yunus Musha, Gio Reyna y Malik Tillman, quienes dirán presente en el duelo ante Chile.

Balogun será baja en Estados Unidos | Foto: Getty Images

Dentro las ausencias, los nombres que llaman la atención son los del volante Weston McKennie y los delanteros, Christian Pulisic y Folarin Balogun, quienes fueron grandes figuras de Estados Unidos en el reciente Mundial 2026.

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En esta Fecha FIFA, Estados Unidos disputará cuatro encuentros amistosos, en el que se enfrentarán ante Perú (26 de septiembre), Chile (29 de septiembre), México (3 de octubre) y Canadá (6 de octubre).

De esta forma, en la Selección Chilena ya miran con atención lo que son las nóminas de sus rivales para esta Fecha FIFA, en donde el equipo de todos se enfrentará a Canadá, Estados Unidos y México.

LA NÓMINA DE ESTADOS UNIDOS PARA ENFRENTAR A CHILE

MAURICIO POCHETTINO NAMES HIS FIRST USMNT ROSTER OF THE 2030 WORLD CUP CYCLE 🇺🇸👏 pic.twitter.com/K3Ge7Eb7nm — USMNT Only (@usmntonly) September 17, 2026