VIDEO: La polémica jugada que tuvo a Lucas Assadi como protagonista en el fútbol sueco

En esta jornada, el ex Universidad de Chile Lucas Assadi tuvo su primera titularidad con la camiseta del AIK en el fútbol sueco, en la que su equipo lamentablemente cayó por 4-1 ante el Vasteras por la 21 fecha de la Allsvenskan.

A pesar de la derrota, el jugador nacional tuvo una positiva actuación en su equipo, en la que fue destacado por su rendimiento y genera mucha ilusión por parte de los hinchas en lo que resta de temporada con su presencia.

Dentro de este duelo, Assadi fue el gran protagonista de una polémica jugada en este compromiso, en la que el ex Universidad de Chile fabricó el penal para su equipo, el que fue convertido por gol por parte de Johan Hove.

Corría el minuto 23 de partido y Assadi dio un pase a su compañero dentro del área, el que fue intercedido por el defensor rival Mattias Hellisdal con una presunta mano, en la que el juez del partido decidió sancionar penal para el AIK.

La gran polémica se instauró en el fútbol sueco en que la sanción del árbitro Erik Mattsson no fue como tal, ya que el balón le dio en la rodilla al jugador rival y no en la mano como cobró, haciendo vista gorda a este grosero error que da que hablar en Suecia.

VIDEO: LA POLÉMICA JUGADA QUE PROTAGONIZÓ ASSADI EN SUECIA

Johan Hove ger AIK ledningen mot Västerås efter en omdiskuterad straff. "Tar på låret"👀



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