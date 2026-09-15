AIK vs. Mjällby: A qué hora y dónde ver EN VIVO a Lucas Assadi en Suecia

Este miércoles, el AIK de Solna enfrentará un duelo clave para seguir escalando en la liga sueca, con Lucas Assadi como protagonista.

Lucas Assadi tendrá este miércoles una nueva oportunidad para seguir sumando minutos con la camiseta del AIK. El cuadro de Estocolmo recibirá al Mjällby por la fecha 18 de la Primera División de Suecia.

El ex Universidad de Chile viene de vivir un momento importante en su adaptación al fútbol europeo. Pese a la dura caída por 4-1 frente a Västerås, el mediocampista chileno apareció por primera vez como titular desde su llegada al AIK, una señal positiva en medio de sus primeros partidos en el club.

Ahora, Assadi buscará nuevamente ser considerado desde el arranque por el técnico del conjunto sueco. El objetivo del formado en Universidad de Chile será seguir acumulando minutos y comenzar a ganarse un lugar importante dentro del equipo que marcha 7° con 22 puntos en la Allsvenskan.

Lucas Assadi quiere volver a ser titular en el AIK (@AIK).

¿Cuándo juega Lucas Assadi con el AIK?

AIK enfrentará al Mjällby este miércoles 16 de septiembre, desde las 14:00 horas de Chile. El compromiso se disputará en el Strawberry Arena de Estocolmo, escenario donde el ex U. de Chile espera volver a tener acción desde el arranque.

¿Dónde ver EN VIVO al AIK de Lucas Assadi?

La única forma de ver los partidos de la liga de Suecia a través de la plataforma TV4 Play que cuenta con los derechos de transmisión y permite seguir los partidos mediante Smart TV, computadores y teléfonos móviles.

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Para acceder a los encuentros de la liga sueca se debe contratar un plan premium cuyo valor es de 449 coronas suecas mensuales, equivalente a aproximadamente $44.000 pesos chilenos