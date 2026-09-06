VIDEO | Revisa el golazo de Gonzalo Tapia que da que hablar en la MLS

El jugador nacional, Gonzalo Tapia anotó un tremendo golazo en su primer tanto en la MLS.

En las últimas horas el delantero nacional, Gonzalo Tapia, hizo noticia dentro de lo que es su estancia en el fútbol de Estados Unidos, defendiendo la camiseta del Columbus Crew.

En una nueva fecha de la MLS, el ex Universidad Católica anotó uno de los goles en la victoria de su equipo, en donde el seleccionado chileno marcó el 2-0 parcial ante Colorado Rapids en condición de local.

El delantero nacional ingresó desde el banco de suplentes a los 75 minutos y apenas seis minutos después apareció dentro del área para aprovechar una habilitación de Brais Méndez, Tapia sacó un remate con la parte exterior de su pie derecho y puso el 2-0 para el Columbus Crew.

Con esta anotación, Tapia consiguió su primer gol con la camiseta del Columbus Crew y se estrenó oficialmente como goleador en la MLS, tras lo que fue su arribo al fútbol estadounidense.

VIDEO | REVISA EL GOL DE GONZALO TAPIA EN LA MLS