La Selección Chilena se prepara para su estreno en el Mundial sub-20. El país sede tendrá que enfrentar a Nueva Zelanda, en un encuentro que marcará el camino de ambos elencos en el certamen internacional.

Para el equipo de Nicolás Córdova, una prueba de fuego en el Estadio Nacional. Por ello, BOLAVIP Chile le preguntó a la Inteligencia Artificial cómo terminará el marcador final.

¿Quién ganará en el debut? ¿Sudamericanos u oceánicos? Tanto Grok como Chat GPT fueron consultados sobre esta incógnita y la respuesta de ambas herramientas tecnológicas fue tajante.

La primera plataforma comenzó señalando: “Mi predicción es que Chile gana 2‑1.

Creo que será un partido parejo, pero con la ventaja de localía y momento favorable para Chile, se inclina hacia ellos por un margen ajustado”.

¿Probabilidades? 57% de que La Roja obtenga el triunfo, 25% de un empate y 18% de que la visita logre la hazaña.

Tras ello, la segunda aplicación, lanzó: “Chile tiene ventaja sobre un Nueva Zelanda físico pero menos experimentado. Predigo una victoria chilena por 2-0, con un juego dominado por la posesión local“.

“Chile tiene un 65% de probabilidad de ganar, frente a un 20% de empate y un 15% de victoria para un Nueva Zelanda físico pero menos competitivo. Predigo un 2-0 para Chile, con dominio en la posesión”, cerró.

Chile se medirá ante Nueva Zelanda por grupo A del Mundial sub-20. (Créditos: Photosport)

Cuándo juega Chile vs. Nueva Zelanda

El duelo, válido por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial sub-20, se jugará este sábado 27 de septiembre. Será desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional.