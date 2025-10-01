La participación de la Selección Chilena en el Mundial Sub 20 que se disputa en nuestro país ha sido una montaña rusa de emociones para los hinchas que han repletado el Estadio Nacional.

El debut fue una fiesta de euforia, con un agónico triunfo por 2 a 1 sobre Nueva Zelanda que desató la ilusión en todo el país. Sin embargo, solo días después, el equipo sufrió un duro golpe de realidad al caer de forma clara por 2 a 0 ante un disciplinado y veloz Japón, sembrando las primeras dudas sobre el verdadero potencial del equipo.

Con estos resultados, La Rojita llega a la última fecha del Grupo A en un escenario de máxima presión. El partido contra Egipto se ha transformado en una verdadera “final” anticipada, donde el equipo tiene la obligación de sumar para asegurar un cupo en los octavos de final.

Pato Yáñez cree que hay “pánico escénico” en La Roja Sub 20

El debate en la opinión pública y en los medios deportivos se ha centrado en el estilo de juego del equipo dirigido por Nicolás Córdova, un proceso que ha puesto un fuerte énfasis en la intensidad física y el rigor táctico.

En este contexto, el histórico exdelantero de la selección y actual comentarista, Patricio Yáñez, entregó el siguiente y crudo análisis sobre el presente y futuro de La Rojita Sub 20.

“Yo siento que igual hay una exigencia, los veo demasiado nerviosos, los veo asustados. En el Nacional es como un escenario de mucho público los tiene medios… no puede ser que en un momento determinado la idea se vayan quedando solo en intenciones”, partió diciendo Yáñez.

“Una cosa es correr, donde el énfasis ha estado en Nico Córdova, en números y cómo enfrento la alta competencia, donde hay un déficit, pero también hay que esperar la calidad de los jugadores. Hay que esperar a Egipto, que es el rival más débil, para saber para qué esta esta selección y cuántos jugadores va a aportar a la selección mayor”, agregó.

Finalmente, el panelista de ESPN lanzó la artillería pesada. “En lo que he visto en estos dos partidos, con un funcionamiento que no es el adecuado, que intentar correr y hacer varias cosas que uno no detecta con nitidez en el fútbol joven, pero no veo jugador alguno para el día de mañana o uno que alimente la selección mayor con 20 años”, remató.

¿Cuándo es el partido de Chile vs. Egipto por el Mundial Sub 20?

La Selección Chilena se enfrentará por la tercera fecha del Grupo A en el Mundial sub 20 ante Egipto el viernes 3 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional.