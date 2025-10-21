La derrota de la Selección Argentina Sub 20 ante Marruecos en la final del Mundial disputado en el Estadio Nacional sigue generando repercusiones al otro lado de la cordillera.

Cada avance de Marruecos fue celebrado por los hinchas chilenos, mientras los jóvenes dirigidos por Diego Placente recibieron pifias e indiferencia durante buena parte del encuentro, que terminó con triunfo marroquí por 2 a 0 y frustración para la Albiceleste.

La imagen del público chileno celebrando los goles marroquíes no pasó inadvertida en Argentina. En redes sociales y programas deportivos, varios comunicadores criticaron la hostilidad con que parte de la fanaticada chilena recibió en todo momento a la Albiceleste.

Jero Torres Santoro se va en picada contra Chile

Uno de los que alzó la voz con más dureza fue el periodista Jero Torres Santoro, quien no se guardó nada en el programa Consejo de Fútbol del canal de stream AZZ de Flavio Azzaro al analizar lo ocurrido en Santiago.

“La única alegría que tiene el pueblo chileno es que pierda la Selección Argentina en su país”, comenzó diciendo.

Además, el comunicador trasandino remarcó que “el año que viene van a tener que ver a todos sus compañeros de Conmebol jugando el campeonato del Mundo y ellos van a tener que seguir en su casa”.

Marruecos se coronó por primera vez del Mundial Sub 20 | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Me genera un rechazo el público futbolero chileno, como pocos me generan en general”, sentenció.

Sus palabras, cargadas de molestia, se viralizaron rápidamente y encendieron la discusión entre hinchas de ambos países.