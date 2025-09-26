La Selección Chilena llega al Mundial Sub-20 2025 con una generación de futbolistas que ahora tendrá la oportunidad de medirse en casa frente a las mejores promesas del mundo.

El torneo que se disputará en su totalidad en nuestro país se convierte en una vitrina única para estos jóvenes, quienes buscan consolidarse y atraer miradas de clubes de alto nivel.

Además, algunos de ellos ya han tenido roce internacional, lo que les permite afrontar los partidos con mayor madurez y confianza.

Los ojos de los hinchas y de los scouts estarán puestos en aquellos futbolistas que puedan marcar la diferencia, ya sea por su capacidad de liderazgo, su técnica o su olfato goleador.

Los cinco jugadores a seguir:

En Bolavip Chile te traemos cinco nombres que destacan como los de mayor proyección y protagonismo en la nómina de Nicolás Córdova.

Juan Francisco Rossel

Delantero que pertenece a las filas de Universidad Católica con gran capacidad para definir y generar espacios, una amenaza constante para las defensas rivales. Ha disputado 39 partidos con los Cruzados, en los cuales ha convertido 3 goles.

Juan Francisco Rossel en un entrenamiento con La Roja | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Matías Pérez

Defensor que pertenece al Lecce de Italia, fuerte en marca y anticipación, pieza clave en la última línea del combinado de Nicolás Córdova.

Matías Pérez es el patrón de la zona defensiva de Chile | FOTO: Andres Pina/Photosport

Ian Garguez

Lateral con llegada al área que pertenece a Palestino. Jugador que combina técnica y potencia física y es clave en transición ofensiva. Ya hizo su debut en La Roja Adulta.

Ian Garguez quiere demostrar la razón por la que fue nominado a la Adulta | FOTO: Javier Torres/Photosport

Emiliano Ramos

Delantero que pertenece a Everton de Viña del Mar. Ramos se caracteriza por ser rápido y hábil, con olfato goleador y capacidad para desequilibrar en el ataque. También tuvo su debut oficial con la Selección Chilena Adulta.

Emiliano Ramos en su debut con la Selección Chilena Adulta | FOTO: Andres Pina/Photosport

Lautaro Millán

Una de las grandes sorpresas del Equipo de Todos. Volante argentino nacionalizado chileno de Independiente de Avellaneda, encargado de generar juego y distribuir el balón con precisión para los atacantes.