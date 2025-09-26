La Selección Chilena llega al Mundial Sub-20 2025 con una generación de futbolistas que ahora tendrá la oportunidad de medirse en casa frente a las mejores promesas del mundo.
El torneo que se disputará en su totalidad en nuestro país se convierte en una vitrina única para estos jóvenes, quienes buscan consolidarse y atraer miradas de clubes de alto nivel.
Además, algunos de ellos ya han tenido roce internacional, lo que les permite afrontar los partidos con mayor madurez y confianza.
Los ojos de los hinchas y de los scouts estarán puestos en aquellos futbolistas que puedan marcar la diferencia, ya sea por su capacidad de liderazgo, su técnica o su olfato goleador.
Los cinco jugadores a seguir:
En Bolavip Chile te traemos cinco nombres que destacan como los de mayor proyección y protagonismo en la nómina de Nicolás Córdova.
Juan Francisco Rossel
Delantero que pertenece a las filas de Universidad Católica con gran capacidad para definir y generar espacios, una amenaza constante para las defensas rivales. Ha disputado 39 partidos con los Cruzados, en los cuales ha convertido 3 goles.
Matías Pérez
Defensor que pertenece al Lecce de Italia, fuerte en marca y anticipación, pieza clave en la última línea del combinado de Nicolás Córdova.
Ian Garguez
Lateral con llegada al área que pertenece a Palestino. Jugador que combina técnica y potencia física y es clave en transición ofensiva. Ya hizo su debut en La Roja Adulta.
Emiliano Ramos
Delantero que pertenece a Everton de Viña del Mar. Ramos se caracteriza por ser rápido y hábil, con olfato goleador y capacidad para desequilibrar en el ataque. También tuvo su debut oficial con la Selección Chilena Adulta.
Lautaro Millán
Una de las grandes sorpresas del Equipo de Todos. Volante argentino nacionalizado chileno de Independiente de Avellaneda, encargado de generar juego y distribuir el balón con precisión para los atacantes.