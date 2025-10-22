La comentada derrota de Argentina ante Marruecos por 2-0 en la final del Mundial Sub 20 disputada en Chile sigue sacando chispas y generando más de alguna repercusión tanto en nuestro país como al otro lado de la Cordillera.

El hincha nacional llegó en masa al Estadio Nacional a apoyar a los africanos, una situación que indignó al panelista de ESPN y campeón del mundo, Óscar Ruggeri, quien en el programa “F90” arremetió duramente contra el público chileno.

“Hay que acordarse, después los chilenos nos dicen cosas a nosotros y todos los partidos en contra, pero en contra mal, nunca nos ayudaron con equipos europeos o de otros lugares. Después nos dicen ‘somos hermanos’… no, no somos hermanos“, declaró el ahora comentarista deportivo en el reconocido canal trasandino.

Luka Tudor no se lo manda a decir con nadie a Óscar Ruggeri

El dardo cruzó hasta Santiago y la respuesta llegó fuerte y clara desde los micrófonos de Marca Personal de La Metro FM. Fiel a su estilo, el exdelantero Luka Tudor no se guardó nada y le respondió directamente a Ruggeri, acusándolo de hipocresía y de buscar excusas ante una derrota futbolística.

“Ruggeri se refiere al público chileno que no apoyaron a Argentina. Compadre, papito, lo mismo pasa en Argentina hueón. No vendamos pescadas, no vendamos humo para quedar bien con el pueblo argentino. Yo amo Argentina, yo no te he escuchado decir lo mismo Ruggeri. No sé si has venido poco”, acusó el ex ariete de la Selección Chilena y la UC.

El comentarista continuó, asegurando que las quejas de Ruggeri solo alimentan una rivalidad innecesaria y que el reclamo es “una tontera”: “Mira, ¿sabes qué? Si tú quieres componer algo, que las cosas fluyan, no hables tonteras porque esto es parte de la historia y la rivalidad y pasa con otros equipos también. No nos hagamos los hueones”.

En Argentina se siguen lamentando tras el segundo puesto en el Mundial Sub 20 | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Finalmente, Tudor cerró su respuesta desestimando que el público tuviera algo que ver en el resultado deportivo: “Si yo tengo que defender a Argentina porque juega bien, juega bien no más. ¿Argentina perdió la final del mundo porque los chilenos dijeron algo? Déjate de joder. ¿Sabes qué? Se cagaron enteros, no pudieron correr, no metieron y Marruecos era mejor, así que chao”.