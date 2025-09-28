En el Estadio Nacional, ante casi 45 mil hinchas, la Selección Chilena Sub 20 de Nicolás Córdova comenzó su camino en el Mundial Sub 20 2025 con el pie derecho y un debut lleno de emociones.

En un partido intenso, la Roja logró imponerse por 2-1 sobre Nueva Zelanda en los últimos minutos del encuentro, generando un estallido de alegría entre los aficionados presentes en el Coloso de Ñuñoa.

A pesar del no tan buen juego mostrado ante los All Whites, algunas acciones colectivas ilusionan de cara a los próximos compromisos, aunque otras aún requieren ajustes.

Mauricio Pinilla y el gran “pero” de Nicolás Córdova

En el programa De Buena Fuente de DLT Sports, el exfutbolista y comentarista Mauricio Pinilla analizó la actuación del entrenador, destacando su capacidad para leer los partidos pero también señalando ciertas limitaciones de este.

“Es inteligente para leer los partidos, no es ningún gil, ahora de que tiene sus propuestas y en base a eso se rige está clarísimo, pero no se sale del libreto”, dijo el exgoleador.

Nicolás Córdova dando instrucciones al jugador Mario Sandoval | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Tras esto, Pinigol agregó que a veces el técnico nacional podría ser más flexible en la toma de decisiones durante los distintos encuentros.

“Me gustaría que fuera más flexible, sobre todo viendo cómo se va dando el partido. Tiene la posibilidad de interceder de manera diferente según lo que ocurre en el juego. De repente se aferra mucho a sus planes y no se corre de ahí”, sentenció Pinilla.

¿Cuándo y a qué hora será el partido entre Chile y Japón?

El compromiso de la Selección Chilena por la fecha 2 del Grupo A del certamen planetario Sub-20 se jugará el martes 30 de septiembre a las 20:00 en el Estadio Nacional.