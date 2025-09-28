La Selección Chilena Sub 20 inició su camino en el Mundial Sub 20 2025 con un emocionante debut en casa. En un partido lleno de intensidad y nerviosismo, la Roja logró imponerse por 2-1 sobre Nueva Zelanda en los últimos minutos del encuentro, generando euforia entre los hinchas presentes en el Estadio Nacional.

El triunfo, conseguido en la agonía del partido gracias a la anotación de Ian Garguez, le permitió al equipo dirigido por Nicolás Córdova arrancar el torneo con confianza, mostrando algunas pinceladas de su potencial, aunque aún con aspectos por ajustar en el juego colectivo.

Con este arranque, la atención de los seguidores se mantiene al máximo, expectantes por los próximos desafíos que enfrentará la Roja en el certamen.

Nicolás Peric queda preocupado por el juego de La Roja Sub 20

No obstante, alguien no quedó para nada conforme con lo mostrado por los pupilos de Córdova: Nicolás Peric, exguardameta y actual comentarista, no dudó en criticar duramente al equipo en el programa De Buena Fuente de DLT Sports.

“No jugaron bien y ellos deben saberlo. Hoy día no estuvieron finos tampoco, jugaron muy erráticos, demasiado erráticos. ¿Cómo te vas a encontrar si estás súper impreciso?”, comenzó diciendo.

La Roja Sub 20 recibe sus primeras críticas | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“El equipo tiene mucho que mejorar porque hoy jugaron muy mal, fuimos un desastre, no nos damos dos pases seguidos. Suelten los nervios, relájense y hagan algo”, agregó.

Finalmente, Peric enfatizó su crítica con una frase que resume su molestia: “No hay calle, ¿adónde está el jugador de la calle?“.

¿A qué hora será el partido entre Chile y Japón?

El compromiso de la Selección Chilena por la fecha 2 del Grupo A del certamen planetario Sub-20 se jugará el martes 30 de septiembre a las 20:00 en el Estadio Nacional.