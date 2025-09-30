La acción de la Copa del Mundo Sub 20 de la FIFA Chile 2025 no se detiene y este martes se vivirá una expectante jornada, donde La Roja tendrá que enfrentar a Japón por la Fecha 2 del Grupo A de la cita mundialista.

En el papel, es el partido más difícil para Nicolás Córdova y sus dirigidos, toda vez que los asiáticos llevan años trabajando en sus divisiones menores y se han posicionado como un rival de riesgo para cualquier país en esta categoría.

Lautaro Millán es el gran precio de la Sub 20. | Foto: Photosport

En términos monetarios, la diferencia entre ambas plantillas no es tan abismal como si se comparara con selecciones europeas, situación que Chile buscará sacar provecho para empezar a meterse en la ronda de los 16 mejores del mundo en esta categoría.

Según el sitio Transfermarkt, La Roja Sub 20 tiene una valoración de 8,15 millones de euros, es decir, alrededor de 9,5 millones de dólares estadounidenses. ¿Japón? El mismo sitio reporta que los asiáticos ‘cuestan’ 7,98 millones de euros, es decir, cerca de 9,3 millones de la divisa norteamericana.

Así las cosas, el partido entre Chile y Japón se presenta de extrema paridad, donde el conjunto local comandado por Juan Francisco Rossel y Lautaro Millán buscarán desequilibrar la balanza para meter a La Roja en la próxima ronda del Mundial Sub 20.

Chile en la tabla del Grupo A

Chile marcha en el segundo lugar de la tabla del Grupo A con 3 puntos y una diferencia de +1, mientras que Japón aparece en la primera posición con el mismo puntaje y una diferencia de +2. La zona la completa Nueva Zelanda en el tercer lugar y Egipto como colista con -1 y -2, respectivamente.