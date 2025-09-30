La Selección Chilena Sub 20 vuelve a tener protagonismo en la Copa del Mundo de la categoría, toda vez que esta noche debe enfrentar a Japón por la Fecha 2 del Grupo A con la misión de instalarse en la siguiente ronda de la cita mundialista.

Nicolás Córdova quedó bastante conforme tras el debut de los nacionales ante Nueva Zelanda, donde un agónico gol le dio el triunfo a Chile cuando el partido parecía que terminaba en igualdad 1-1.

Marchant arrancaría como titular ante Japón. | Foto: Photosport

Para esta ocasión, el entrenador nacional planearía solo un cambio respecto al equipo que paró ante los oceánicos, donde el gran perjudicado sería Vicente Álvarez, quien saldría del equipo titular en esta oportunidad según informó El Mercurio.

¿El gran beneficiado? Francisco Marchant, jugador formado en las inferiores de Colo Colo quien tendría su gran oportunidad esta noche y arrancaría como titular frente a la potente escuadra asiática.

El resto de los jugadores se mantienen en su posición, donde buscarán darle la segunda alegría al país en este Mundial Sub 20 y empezar a asegurar la clasificación a la ronda de los 16 mejores del mundo en esta categoría.

¡LA FORMACIÓN DE CHILE!

Sebastián Mella en el arco; Felipe Faúndez, Matías Pérez, Ian Garguez y Nicolás Suárez en defensa; Mario Sandoval, Lautaro Millan y Agustín Arce en el mediocampo; Francisco Marchant, Juan Francisco Rossel y Emiliano Ramos en el frente de ataque.