Argentina está en la final del Mundial sub-20 y enfrentará a Marruecos en la lucha por el título. Sin embargo, ese no ha sido el principal motivo por el que el elenco sudamericano ha sido noticia.

¿Qué pasó? El combinado dirigido por Diego Placente ha generado revuelo por sus constantes burlas a lo largo de la cita mundialista. Ante ello, un emblemático entrenador chileno le paró los carros a los albicelestes.

Ese es el caso de César Vaccia, que en conversación con BOLAVIP Chile cuestionó la actitud argentina en territorio chileno. Para él, no hay duda de la calidad de dicho plantel, pero eso no lo es todo.

“Estos chicos que tienen mucha visibilidad, tienen que tener un control, para eso está el líder, el jefe, en este caso el entrenador. Tiene que llamarlos un poquito a la cordura, la prudencia, porque no es bueno“, comentó.

En dicha línea, agregó: “Ensucian los buenos jugadores que son y todo lo que representa a la Selección Argentina, porque ellos son la imagen de los jóvenes de Argentina en el fútbol”.

Argentina se instaló en la final de Mundial sub-20. (Photosport)

El mensaje a Argentina en el Mundial sub-20

Finalmente, el otrora entrenador de las categorías inferiores de Chile le envió un mensaje a los jugadores del vecino país. Les pidió bajar las revoluciones en sus próximos desafíos.

“Si hacen ese tipo de manifestaciones y se burlan, no es bueno. Al final, lo único que cosechan es justamente el repudio a la gente y no se les reconoce porque son un tremendo equipo. Ensucian todo“, cerró.