La final del Mundial sub-20 entre Argentina y Marruecos genera altas expectativas. Tanta es la repercusión que genera dicho duelo, que la FIFA recibió una importante petición. ¿De quién?

Según reveló el medio Doble Amarilla, el presidente trasandino, Javier Milei, solicitó estar en el compromiso a disputarse este domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional.

Ante la trascendencia del encuentro, el polémico mandamás del vecino país se comunicó con las autoridades y requirió la protección de Carabineros de Chile. No quiere pasar malos ratos.

“Más allá de su enfrentamiento y críticas hacia la Asociación del Fútbol Argentino, el presidente de la Nación deberá ver la final junto a Claudio ‘Chiqui’ Tapia y el presidente de Chile, Gabriel Boric“, señaló la información.

¿Por qué el mandatario está en guerra con la AFA? Por intentar “quitar el beneficio impositivo que tiene el sponsoreo de la Selección Argentina, clave para el financiamiento de las juveniles en todas sus categorías“.

De esta manera, el partido para resolver al nuevo campeón juvenil tendrá a dos presidentes in situ. ¿Habrá diferencias? Ideológicas, seguramente. Sin embargo, tendrán que compartir en paz en las graderías.

Javier Milei solicitó asistir a la final del Mundial sub-20 entre Argentina y Marruecos. (Foto: Getty)

Cuándo se juega la final del Mundial sub-20

La definición entre Argentina y Marruecos está pactada para el domingo 19 de octubre. Se desarrollará desde las 20:00 horas de Chile en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.