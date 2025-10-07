Este martes comienzan los octavos de final del Mundial Sub 20 que se disputa en nuestro país, donde Chile enfrentará a México esta noche en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

La Roja Sub 20 de Nicolás Córdova se metió apenas en la ronda de los 16 mejores del torneo, siendo el peor clasificado con solo tres puntos y gracias a tener menos tarjetas amarillas que sus rivales del Grupo A.

Cabe recordar que el combinado nacional venció por 2-1 a Nueva Zelanda, luego perdió 2-0 con Japón y en el último partido de la fase de grupos Egipto le dio vuelta el partido en los descuentos por 2-1.

Ahora los locales buscarán dar la sorpresa en octavos de final ante los aztecas, que vienen de quedar en el segundo lugar del Grupo C con cinco unidades.

La probable formación de Chile vs México

Para aquello el técnico nacional repetiría la formación titular, aunque podría haber alguna novedad de último minuto, con la inclusión del extremo Rodrigo Godoy de O’Higgins.

Mientras tanto, el equipo sería el mismo que se inclinó ante Egipto: Sebastián Mella; Felipe Faúndez, Ian Garguez, Nicolás Suárez, Patricio Romero; Milovan Celis, Javier Cárcamo, Agustín Arce; Vicente Álvarez, Lautaro Millán y Juan Francisco Rossel.

Quien nuevamente quedará sentado en el banco de suplentes es el puntero Francisco Marchant de Colo Colo, que pese a ser pedido por la hinchada chilena, no es considerado titular por Córdova.

Cabe recordar que la Selección Chilena tiene dos bajas desde la segunda fecha de la fase de grupos, el defensa Matías Pérez y el delantero Emiliano Ramos, ambos descartados para lo que resta de la cita planetaria.

Por lo mismo, la delegación nacional solo cuenta con 19 jugadores disponibles de los 21 de la nómina inicial, entre ellos tres arqueros.

Nicolás Córdova repitiría el equipo titular de Chile. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

¿A qué hora es el partido de Chile vs México?

El partido entre Chile y México por los octavos de final del Mundial Sub 20 se disputa este martes 7 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Este duelo será transmitido por Chilevisión y DSports.

El ganador de esta llave enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Argentina y Nigeria.