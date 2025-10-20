Este lunes fue una jornada difícil para los argentinos tras la derrota en la final del Mundial Sub 20 Chile 2025 ante Marruecos, donde los africanos se impusieron por 2-0 en el Estadio Nacional, quienes contaron con el apoyo de Arturo Vidal.

Así es, el King festejó el triunfo histórico de los Leones del Atlas con una historia en su cuenta de Instagram, lo que cayó pésimo al otro lado de la cordillera.

Tanto así, que en el programa “Digamos Todo” del canal de streaming Picado TV dieron por coincidencia con el volante de 38 años en Brasil, ya que viajó a Río de Janeiro con su pareja Sonia Isaza para aprovechar los dos días libres que le dio el entrenador Fernando Ortiz al plantel de Colo Colo.

Obviamente en la transmisión quisieron tener una nota exclusiva con el bicampeón de América, pero este se limitó a enviar un saludo a Argentina.

El ataque descontrolado a Arturo Vidal

Al alejarse de la cámara intervino una voz en los estudios centrales en Buenos Aires, tratándose del periodista Diego Paulich, quien le mandó a decir este mensaje al futbolista chileno con el reportero Gonzalo Cardozo.

“Decile a Vidal si se compró una tele grande, que anda subiendo historias por Instagram hinchando por Marruecos. Que se compre una tele grande para ver el Mundial, que no juega. Todo por la televisión lo mira Vidal“, lanzó quien escribe para diario Olé.

Todo esto haciendo referencia a la no clasificación de Chile para el Mundial del 2026, donde La Roja quedó fuera de su tercera cita planetaria consecutiva.

Cabe recordar que Vidal constantemente es foco de ataques de la prensa trasandina tras ganar ante la Albiceleste la Copa América del 2015 y la Copa América Centenario 2016.