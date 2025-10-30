El sueño continental se acabó de la peor manera. Universidad de Chile quedó eliminada de la Copa Sudamericana 2025 tras caer 1-0 (3-2 global) ante Lanús en Argentina.

El gol de Rodrigo Castillo en el segundo tiempo sentenció la llave, pero el resultado quedó inmediatamente ahogado en un mar de polémicas que apuntan directamente al arbitraje del venezolano Alexis Herrera.

La actuación del juez venezolano fue cuestionada desde el minuto 5, cuando perdonó una roja evidente a Agustín Cardozo por un planchazo sobre Javier Altamirano. Sin embargo, fue la jugada del único gol la que desató la furia: los azules reclamaron una mano clara en la recuperación de Lanús, pero ni Herrera ni el VAR (Ángel Arteaga) consideraron la infracción que viciaba el inicio de la jugada.

La Indignación de “Sepu”

El pitazo final desató una ola de indignación que fue transversal. A las denuncias de “cancha inclinada” de Gonzalo Fouillioux y el “horroroso arbitraje” de Manuel de Tezanos, se sumó la voz de Rodrigo Sepúlveda.

Fiel a su estilo directo y buscando empatizar con la frustración del hincha, el periodista de Mega no solo analizó las jugadas, sino que cuestionó directamente a la CONMEBOL.

“Para mí el gol de Lanús está viciado. Alexis Herrera es un árbitro venezolano y este partido se debió haber dirigido con un uruguayo o colombiano, con un árbitro de peso. Este fue incapaz de revisar bien en el VAR y me provoca cuestionamiento”, comenzó diciendo el rostro de Mega.

Alexis Herrera está en el ojo de la polémica | FOTO: Alejandro Pagni/Getty Images

Al revisar las imágenes de la polémica mano previa al gol de Rodrigo Castillo, Sepúlveda empatizó con la frustración de los hinchas azules que veían la repetición.

“Miren esa jugada, cómo no te va a dar rabia, cómo no te va a dar rabia, cómo el VAR no se va a dar cuenta compadre”.

Finalmente, “Sepu” cerró el debate con su sentencia: “Esto fue mano clarísima, por lo tanto en el inicio de la jugada hay mano y ese gol no vale. Ese gol no vale compadre. Punto final”.