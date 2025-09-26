Universidad de Chile logró un triunfo histórico y se metió en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 tras derrotar 2-1 a Alianza Lima en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Los azules mostraron efectividad en los momentos claves, con goles de Lucas Assadi y Javier Altamirano, que dejaron sin chances a los peruanos a pesar del descuento final del ecuatoriano Erick Castillo.

Con este resultado, el equipo dirigido por Gustavo Álvarez deberá medirse ante Lanús de Argentina, escuadra que eliminó al poderoso Fluminense de Brasil en los cuartos.

Rodrigo Sepúlveda aplaude a Lucas Assadi y Javier Altamirano

El periodista Rodrigo Sepúlveda en su canal de Youtube analizó lo que aconteció en el partido entre el Romántico Viajero y los Íntimos y enalteció el nivel de Assadi y Altamirano.

“Otra vez te vuelve a demostrar que Assadi con espacio y atrevimiento te marca muchísima diferencia. Le gusta ir hacia adelante, le gusta encarar, no tiene miedo de enfrentarse con un central, no tiene miedo a los pequeños espacios. Tiene mucha inteligencia y velocidad”, aseveró en un comienzo el comunicador.

Javier Altamirano y Lucas Assadi celebrando un tanto ante Alianza Lima | FOTO: Andres Pina/Photosport

Mientras que del ex Huachipato, Sepúlveda expresó que “solo para aplaudir, brillante lo de Javier Altamirano”.

¿Cuándo juegan la U de Chile vs Lanús?

La ida de las semifinales entre Universidad de Chile y Lanús está programada para el miércoles 22 de octubre de 2025, en horario por confirmar.