Por la fecha 2 del Grupo C, se enfrentan en el Gillette Stadium de Boston. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.

Este viernes 19 de junio se enfrentan Escocia y Marruecos por la fecha 2 del Grupo C del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el Gillette Stadium, ubicado en Foxborough. El encuentro comienza a las 19:00 horas (Argentina) y se puede ver por Disney+ Premium y DSports. Además, el árbitro es el uzbeko Ilgiz Tantashev y en el VAR está el estadounidense Armando Villarreal.

Gillette Stadium. (Getty Images)

Las formaciones de Escocia vs. Marruecos

ESCOCIA: Angus Gunn; Nathan Patterson, Grant Hanley, Jack Hendry, Kieran Tierney, Andrew Robertson; Ryan Christie, Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn; Ché Adams. DT: Stephen Clarke.

MARRUECOS: Youssef Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Issa Diop; Azzedine Ounahi, Ismael Saibari, Bilal El Khannouss, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz. DT: Mohamed Ouahbi.

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Escocia vs. Marruecos: minuto a minuto

Fixture del Grupo C del Mundial 2026

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Tabla de posiciones del Grupo C del Mundial 2026