Según trascendió, el volante de la Selección Argentina puede recibir hasta nueve compromisos de castigo. Tiene tres cargos por agresión.

La Copa Mundial 2026 llegó a su fin, pero los trámites burocráticos que dejó la cita planetaria continúan su marcha. Uno de ellos, alude a Leandro Paredes: arriesga una dura sanción.

Luego de la final contra España, el futbolista argentino fue imputado de tres cargos de agresión, por lo que quedó en la nebulosa qué castigo recibirá. Según trascendió, este puede ser demoledor.

Al menos, así lo plantea Mundo Deportivo. El medio ibérico señala que el volante de 32 años puede estar fuera de su combinado nacional por un prolongado tiempo.

“Considerando los tres cargos, podría llegar a una sanción de hasta nueve encuentros. Lo normal es que se sitúen entre cinco o seis encuentros como mínimo”, indicó el sitio.

¿En qué se basó la información? El Código Disciplinario de la FIFA: “Al menos tres partidos o un periodo de tiempo adecuado por agredir a un adversario u otra persona que no sea un oficial de partido“.

Leandro Paredes arriesga un severo castigo de la FIFA tras la Copa Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

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Argentina arriesga duras sanciones de la FIFA

Y, a su vez, se entregó otro antecedente: Nahuel Molina sería el segundo jugador más afectado tras caer contra España. El lateral derecho también puede quedar al margen por un largo lapso.

“Con dos cargos de agresión (una consumada y otra en intento) podría llegar a los seis encuentros de castigo, aunque podría quedar en cuatro finalmente“, detalló la publicación.