Cristiano Ronaldo rompe el silencio tras la feroz polémica en Portugal: este es su mensaje

Cristiano Ronaldo alza la vox tras la polémica que tiene la grande en la Selección de Portugal.

En Portugal hoy en día es todo escándalo tras lo que fue la pobre igualdad en su debut en el Mundial 2026, en el que la escuadra europea tan solo consiguió una igualdad a un tanto ante RD Congo, con una actuación que decepcionó a muchos.

Tras lo que fue este duelo, una importante polémica se ha dejado ver en la selección que dirige Roberto Martínez, en la que dichos de Joao Neves sobre Cristiano Ronaldo o la actuación de grandes jugadores en este duelo, estuvieron en el ojo del huracán.

En las últimas horas, los fanáticos de Cristiano Ronaldo han aparecido en las diversas redes sociales de jugadores como Bruno Fernandes, Vitinha o el mismo Joao Neves, dejando mensajes de amenaza sobre valorar de mejor forma al ídolo portugués.

Ante este complicado escenario, que ha generado un ambiente muy tenso dentro de la Selección Portuguesa, Cristiano Ronaldo apareció y dijo presente tras esta polémica, en la que dejó un importante mensaje para poner punto final a los dramas.

Cristiano Ronaldo alzó la voz en sus redes | Foto: Getty Images

El mensaje de CR7 tras la polémica

Tras varios días de silencio, el crack portugués Cristiano Ronaldo ocupó su red social de Instagram para alzar la voz sobre la situación que envuelve a Portugal, en donde dejó un mensaje de unión junto a sus compañeros.

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“Siempre unidos”, fue lo que publicó el crack del fútbol, con una imagen compartiendo con varios de sus compañeros, entre estos Joao Neves, Nuno Mendes y Joao Felix.

Buscando dejar atrás este problema, Portugal se alista para lo que será su segundo encuentro dentro de la fase de grupos, en donde se verá las caras ante Uzbekistán.

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