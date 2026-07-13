Una presunta agresión sexual a una menor lo sacó de la lista de jueces convocados para la cita planetaria.

El fútbol europeo amaneció con una noticia que golpea fuerte: este lunes se confirmó el fallecimiento a los 38 años del árbitro neerlandés Rob Dieperink, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

La muerte del juez llega en medio de un complejo contexto personal y profesional. Hace apenas dos meses, Dieperink había sido excluido del equipo arbitral del Mundial 2026, pese a que inicialmente estaba considerado para desempeñarse en el sistema VAR del torneo.

El caso que marcó su salida del Mundial

El motivo de su marginación fue un caso policial en Inglaterra por presunta agresión sexual a una menor, situación que derivó en su detención por parte de la Policía Metropolitana en abril, mientras se encontraba en Londres para dirigir un partido de la Conference League entre Crystal Palace y Fiorentina.

Sin embargo, con el paso de las semanas, la investigación fue archivada por falta de pruebas, lo que permitió al árbitro defender públicamente su inocencia.

En ese contexto, Dieperink había declarado: “Me entristece enormemente haber sido acusado injustamente”, asegurando además que colaboró plenamente con las autoridades y organismos del fútbol.

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“Desde el principio, he cooperado plenamente en la investigación policial y también he mostrado una total transparencia ante la FIFA, la UEFA y la KNVB”, agregó en diálogo con De Telegraaf.

El mensaje de la Federación Neerlandesa

Tras conocerse su fallecimiento, la Federación Neerlandesa de Fútbol emitió un comunicado expresando su pesar: “Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por el fallecimiento de Rob Dieperink. Con Rob, perdemos a un árbitro muy valorado pero, sobre todo, a un compañero amable y dedicado”.

El propio Dieperink también había manifestado su decepción por no ser considerado finalmente para el Mundial: “Agradezco el apoyo que he recibido de la KNVB y la forma en que han gestionado este caso. Es una lástima que la FIFA haya decidido no designarme ya para el Mundial; por supuesto, estoy decepcionado por ello”.