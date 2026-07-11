El centrocampista de los Bafana Bafana fue pieza clave en la histórica clasificación de su escuadra a las llaves de eliminación directa.

Las selecciones mundialistas se tiñeron de negro tras ratificarse una de las noticias más tristes en lo que va del año. El fútbol sudafricano está de luto tras la muerte de Jayden Adams.

El mediocampista de 25 años, que hace apenas unos días representó a los Bafana Bafana en el Mundial 2026, falleció este sábado en una realidad que ha conmocionado por completo a sus compañeros y a la órbita de la FIFA.

En un primer momento, las razones del deceso se mantuvieron bajo estricta reserva por parte de su entorno liguero e internacional. Sin embargo, el prestigioso diario sudafricano Sunday World entregó los primeros reportes oficiales sobre las circunstancias que rodean la tragedia en el hogar del futbolista del Mamelodi Sundowns: “Lamentablemente falleció después de que presuntamente se quitara la vida en su hogar en Stellenbosch el sábado por la mañana”, publicó el citado medio, destapando un crudo escenario de salud mental en la interna.

Hubo minuto de silencio en los dos partidos de cuartos de final de hoy sábado

Duros golpes personales y su legado histórico sobre el césped

La inesperada partida del volante coincide con un periodo de profunda vulnerabilidad emocional en su bitácora privada. Solo dos semanas antes de este desenlace, justo un día antes del partido frente a República Checa en el Atlanta Stadium, el futbolista había sufrido la pérdida de su abuela, Marianna Adams, de 72 años, quien era uno de sus pilares afectivos más importantes, configurando un adverso panorama familiar en plena competencia liguera y de selecciones.

En el plano estrictamente deportivo, Adams se marcha dejando una huella imborrable para las páginas de oro de su federación en la cita de Norteamérica:

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