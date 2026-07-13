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Mundial 2026

La FIFA le da el sí a Argentina: aprueba especial solicitud antes del duelo con Inglaterra en el Mundial 2026

La petición de Argentina que fue aprobada por la FIFA a horas de enfrentar a Inglaterra.

La petición de Argentina a horas del duelo ante Inglaterra
© Getty ImagesLa petición de Argentina a horas del duelo ante Inglaterra

El Mundial 2026 ya entra en su etapa definitiva, en donde hay cuatro equipos que se encuentran en la fase de semifinales, en la que cada uno de los países aspira al premio máximo, que es levantar la Copa del Mundo.

A horas de lo que son los duelos de semifinales, una importante noticia se dio a conocer sobre una de las llaves de esta fase, en el partido que enfrentará a Argentina ante Inglaterra.

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La escuadra ‘Albiceleste’ se toma de una manera muy especial lo que es su duelo ante Inglaterra por toda la controversia histórica que tiene ese enfrentamiento, el que no lo ven como un compromiso más.

Para este partido, Argentina hizo una solicitud especial a la FIFA, que era poder jugar de azul ante los ingleses, al igual que en el 1986, cuando Diego Armando Maradona se lució en el Estadio Azteca para eliminar a Inglaterra en el Mundial.

Argentina jugará de azul ante Inglaterra | FOTO: Getty Images

Argentina jugará de azul ante Inglaterra | FOTO: Getty Images

Esta solicitud tuvo una rápida respuesta por parte de la FIFA, en la que accedió por completo a esta petición de Argentina, quien podrá jugar de azul ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

De esta forma, Argentina tendría todo preparado para lo que será su enfrentamiento ante Inglaterra, en la que quiere dejar en el camino al conjunto europeo en lo que promete ser un batallado duelo en Atlanta.

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Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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