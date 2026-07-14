Como era de esperarse, la derrota de los galos dejó una oleada de memes y risas en redes luego de su eliminación en el Mundial 2026.

España no perdonó y se instaló en la gran final del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Francia en una semifinal donde fue claramente superior en los momentos clave. El equipo dirigido por Luis de la Fuente golpeó en los tiempos justos y dejó sin respuesta a una escuadra gala que nunca logró reaccionar.

El primer golpe llegó a los 22 minutos, cuando una falta penal de Lucas Digne sobre Lamine Yamal terminó en los pies de Mikel Oyarzabal, quien no falló desde los doce pasos para abrir el marcador. España ya avisaba que iba en serio, aprovechando cada desajuste defensivo del rival.

En el complemento, la historia se terminó de escribir a los 58’, con un tanto de Pedro Porro, quien selló el 2-0 definitivo ante una defensa francesa que se mostró pasiva e incapaz de frenar el avance español.

España está en la gran final del Mundial 2026 (Photo by David Ramos/Getty Images)

Francia intentó reaccionar en el tramo final, con Kylian Mbappé como principal carta ofensiva, pero se encontró con una defensa sólida y sin grietas. Los galos buscaron el descuento, pero carecieron de claridad y profundidad para inquietar realmente.

Con este resultado, España se convierte en el primer finalista del Mundial 2026, mientras que Francia deberá conformarse con disputar el partido por el tercer lugar. La Roja ahora espera rival: saldrá del duelo entre Argentina e Inglaterra.

Publicidad

Memes, burlas y fiesta en redes tras avance de España en el Mundial 2026

La victoria española y la eliminación de Francia no pasaron desapercibidas en redes sociales, donde los hinchas reaccionaron con una lluvia de memes. Desde las críticas a la floja defensa gala hasta las bromas por la falta de respuesta del equipo de Mbappé, el partido rápidamente se volvió tendencia.

España celebra dentro y fuera de la cancha, mientras internet hace lo suyo: convertir una semifinal mundialista en un festival de risas.

Publicidad

Muy fan de todos los memes que me llegan con la victoria de España. Aquí algunos ejemplos pic.twitter.com/x03PCuuok8 — Elena Sánchez Pérez (@elenasanchezper) July 14, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Francia cada vez que se enfrenta a España. pic.twitter.com/pe4jTGT5EO — Dua Madridista 🪩 (@DuaMadridista) July 14, 2026

Publicidad

francia cuando le toca jugar contra españa pic.twitter.com/DPqWvfUcbg — leonel (@leoneltudo) July 14, 2026

“No puedes festejar un gol que no es de tu selección”



Los paraguayos viendo el gol de España contra Francia. pic.twitter.com/NRbENAVcFa — Carlos Figueredo (@Carsperi) July 14, 2026

Publicidad