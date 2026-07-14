Didier Deschamps estalla contra el arbitraje tras caer con España: “¿Tenía el nivel para una semifinal?”

Didier Deschamps cuestionó el nivel de Iván Bartón tras la caída de Francia en semifinales y encendió la polémica en el Mundial 2026.

La Selección de Francia vio terminar su sueño de conquistar el Mundial 2026 luego de caer por 0 a 2 frente a la Selección de España en una semifinal disputada en el AT&T Stadium de Texas, Estados Unidos.

Como suele ocurrir en este tipo de encuentros, el arbitraje del salvadoreño Iván Bartón también quedó bajo la lupa, pues varias decisiones tomadas durante el compromiso fueron reclamadas por los jugadores franceses.

Ousmane Dembélé discute una decisión con el árbitro Ivan Barton | FOTO: Florencia Tan Jun/Getty Images

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

El reclamo de Deschamps que da la vuelta al mundo

Tras el pitazo final, todas las miradas apuntaron a Didier Deschamps. El experimentado entrenador galo compareció ante los medios de comunicación y, aunque evitó responsabilizar directamente al juez por la derrota, dejó declaraciones que rápidamente comenzaron a generar polémica.

“Yo les pregunto y no voy a responder. No quiero pasar por llorón porque perdimos, pero… ¿el árbitro de esta noche tenía el nivel para arbitrar una semifinal de la Copa del Mundo?”, expresó Deschamps.

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Ante la repregunta de un periodista, quien le consultó cuál sería su propia respuesta, el técnico volvió a evitar una afirmación directa, aunque insistió en sus cuestionamientos.

“No, no soy yo, son ustedes (periodistas) quienes necesitan darla. ¡No se trata solo del penalti en cuestión: es una acumulación de cosas!”, agregó.

Las declaraciones del nacido en Bayona no tardaron en recorrer las redes sociales y los principales medios deportivos, instalando un nuevo foco de debate tras una semifinal que ya prometía dejar repercusiones.